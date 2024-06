5 receitas práticas e saudáveis para fazer na airfryer

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas no eletrodoméstico

Frango com batata Imagem: rafa jodar | Shutterstock

Se você está em busca de uma maneira rápida e saudável de preparar suas refeições, a airfryer pode ser sua melhor aliada na cozinha. Isso porque este eletrodoméstico versátil não só facilita o preparo dos alimentos, como também garante pratos mais nutritivos, preservando o sabor e a textura. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas deliciosas e fáceis de preparar para você incluir no cardápio. Confira!

Frango com batata

Ingredientes

1 frango inteiro

inteiro 2 dentes de alho descascados e amassados

2 cebolas descascadas e picadas

50 ml de caldo de galinha

8 batatas-bolinha

Rodelas de 1 limão-siciliano

Sal, colorau e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o alho, a cebola, o caldo de galinha, o sal, o colorau e o cheiro-verde. Bata até obter uma consistência homogênea. Passe a mistura no frango por dentro e por fora. Coloque-o em um saco plástico e deixe repousar por 2 horas. Após, retire o frango do saco plástico e disponha na cesta da airfryer. Adicione as batatas e as rodelas de limão-siciliano. Asse a 200ºC por 40 minutos, virando na metade do tempo para assar por igual. Sirva em seguida.

Berinjela frita

Ingredientes

1 berinjela cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela, regue com azeite e tempere com alho, sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve. Pré-aqueça a airfryer a 200ºC por 5 minutos e disponha o legume na cesta. Asse por 15 minutos, agitando a cesta na metade do tempo para assar por igual. Sirva em seguida.

Polenta

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá

3 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de azeite

6 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de milho flocada e azeite para empanar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fubá e metade da água e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o restante da água e o fubá reservado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, unte uma assadeira com azeite, disponha a massa e espalhe. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas.

Após, retire a mistura da geladeira, desenforme com cuidado e, com uma faca, corte no formato desejado. Em um recipiente, coloque a farinha de milho flocado e o azeite e misture. Passe as polentas sobre a mistura e coloque na cesta da airfryer. Asse a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Almôndega Imagem: FotosDo | Shutterstock

Almôndega

Ingredientes

500 g de carne moída

1 ovo

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de farinha de trigo integral

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne moída, o ovo, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a farinha de trigo integral e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de bolinhas. Preaqueça a airfryer a 180ºC por 10 minutos. Coloque as almôndegas na cesta e asse por 5 minutos. Sirva em seguida.

Peixe assado

Ingredientes

2 filés de tilápia

de tilápia 2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 5 minutos. Após, disponha os filés na cesta da airfryer e asse a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.