Veja como preparar pratos simples e deliciosos para manter a dieta

Creme frio de pepino Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock

Usar o liquidificador para preparar receitas práticas é uma escolha inteligente para quem quer unir eficiência e saúde no dia a dia. Esse utensílio permite elaborar pratos de maneira rápida, economizando tempo na cozinha. Além da velocidade, ele preserva os nutrientes dos ingredientes, contribuindo para uma alimentação equilibrada e saudável.

Por isso, abaixo, confira 5 receitas práticas e saudáveis para fazer no liquidificador!

Creme frio de pepino

Ingredientes

2 pepinos descascados e picados

170 g de iogurte natural

1 dente de alho

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de hortelã picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água gelada

Modo de Preparo

Coloque os pepinos, o iogurte, o alho, o azeite e o suco de limão no liquidificador. Bata até obter uma mistura cremosa. Se achar que está muito espessa, adicione um pouco de água gelada até atingir a consistência desejada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a hortelã e bata para incorporar. Coloque o creme em um recipiente e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Patê de abacate com ervas

Ingredientes

Polpa de 1 abacate

1 dente de alho

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Coentro, salsinha, manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

No liquidificador, coloque o abacate, o alho, o suco de limão, o azeite e as ervas frescas. Bata até formar uma pasta cremosa e homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva com torradas, legumes crus ou use como recheio em sanduíches.

Smoothie verde detox

Ingredientes

1 xícara de chá de espinafre

1 maçã-verde picada

1 fatia de gengibre

Suco de 1/2 limão

1/2 pepino picado

1 xícara de chá de água de coco

Gelo a gosto

Modo de Preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea e lisa. Sirva em seguida.

Panqueca de banana com aveia Imagem: Ustynchenko Iryna | Shutterstock

Panqueca de banana e aveia

Ingredientes

2 bananas

2 ovos

4 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de chá de fermento em pó

Canela a gosto

1 pitada de sal

Óleo de coco para fritar

Modo de Preparo

No liquidificador, coloque a banana, os ovos, a aveia, o fermento, a canela e o sal. Bata até obter uma massa homogênea. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente levemente untada com óleo de coco. Despeje pequenas porções da massa na frigideira e cozinhe até aparecer bolhas na superfície da panqueca. Vire a panqueca com cuidado e cozinhe o outro lado até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura fit

Ingredientes

3 cenouras picadas

3 ovos

1/2 xícara de óleo de coco

1/2 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de Preparo

No liquidificador, bata as cenouras, os ovos, o óleo de coco e o mel até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, a canela e o sal. Adicione a mistura do liquidificador aos ingredientes secos e misture bem. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.