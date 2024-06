5 receitas práticas e saudáveis para os dias frios

Aprenda a preparar pratos gostosos e nutritivos para aproveitar as temperaturas mais baixas

Creme de abóbora e cenoura Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock

Com a chegada dos dias frios, muitas dúvidas surgem sobre como se alimentar melhor nesta época do ano. O corpo pede refeições mais quentes e substanciais, e o desafio é equilibrar o desejo por comidas reconfortantes com a necessidade de manter uma alimentação saudável. Porém, é possível preparar refeições que atendam a essas necessidades sem comprometer a saúde.

Pensando nisso, selecionamos cinco receitas práticas e saudáveis que vão aquecer seu corpo e tornar suas refeições mais saborosas e nutritivas. Confira!

Creme de abóbora e cenoura

Ingredientes

500 g de abóbora descascada e picada

4 cenouras picadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Água, azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e coentro fresco a gosto

1 colher de sopa de iogurte natural

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Em seguida, acrescente a abóbora e a cenoura. Cubra com água e regue com um fio de azeite. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo até que os legumes estejam macios.

Retire a panela do fogo e deixe esfriar um pouco. Usando um mixer, triture os legumes cozidos até obter um creme liso e homogêneo. Tempere o creme com sal e pimenta-do-reino. Sirva o creme com o iogurte e o coentro.

Nhoque de batata-doce com aspargos

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas, picadas e cozidas

descascadas, picadas e cozidas 1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 ovo

1 xícara de chá de aspargos picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Farinha de trigo integral para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as batatas-doces com um garfo até obter um purê. Adicione o ovo e o sal e misture. Adicione a farinha de trigo integral aos poucos, até a massa ficar macia e não grudar nas mãos. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte em pedaços de aproximadamente 2 cm.

Em uma panela grande, coloque água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio para ferver. Adicione os noques e cozinhe até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Refogue os aspargos até ficarem dourados. Adicione os nhoques cozidos à frigideira e mexa delicadamente para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Pão de mel

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de cacau em pó sem açúcar

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de cravo em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada ralada

1/2 xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

2 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de chá de água morna

1/2 xícara de chá de chocolate amargo (70% cacau ou mais) picado

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, peneire a farinha de trigo integral, a farinha de aveia, o cacau em pó, o bicarbonato de sódio, o fermento em pó, a canela, o cravo-da-índia e a noz-moscada. Misture bem e reserve. Em outra tigela, bata os ovos com o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. Adicione o mel, o óleo de coco derretido, o leite e o extrato de baunilha e misture bem. Acrescente a água morna e misture até que todos os ingredientes estejam incorporados.

Gradualmente, adicione os ingredientes secos aos líquidos, mexendo até obter uma massa homogênea. Por último, incorpore pedaços de chocolate amargo na massa. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 25 minutos. Sirva em seguida.

Torta com abobrinha e alho-poró Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock

Torta com abobrinha e alho-poró

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

100 g de azeite de oliva

1 ovo

2 colheres de sopa de água gelada

1/2 colher de chá de sal

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Recheio

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

1 alho-poró cortado em rodelas finas

200 g de tofu picado

4 ovos

1 xícara de chá de creme de leite de amêndoas

Sal, endro e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, coloque a farinha de trigo, o azeite de oliva e o sal. Processe até obter uma textura de farofa grossa. Adicione o ovo e a água gelada, processando até a massa começar a se unir. Retire a massa do processador, forme uma bola e achate em um disco. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 15 minutos.

Abra a massa com um rolo em uma superfície lisa enfarinhada com farinha de trigo até obter um círculo grande o suficiente para forrar uma forma de torta. Forre a forma de torta com a massa, pressionando bem nas laterais e no fundo. Fure o fundo da massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Retire do forno e reserve.

No liquidificador, bata os ovos com o creme de leite de amêndoas e o tofu até obter um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua as rodelas de abobrinha e alho-poró sobre a massa. Despeje a mistura batida, garantindo que tudo fique bem coberto. Decore com algumas rodelas de abobrinha e alho-poró. Leve a torta ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos. Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar. Decore a torta com ramos de endro fresco e sirva!

Sopa de lentilha com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

2 cenouras picadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 batatas picadas

1 abobrinha picada

4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 folha de louro

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione as cenouras, as batatas e a abobrinha e refogue por 4 minutos. Acrescente a lentilha à panela e misture bem com os vegetais. Adicione o caldo de legumes e a folha de louro. Aumente o fogo para alto até ferver. Reduza o fogo para médio e cozinhe por cerca de 30 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva quente!