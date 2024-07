5 receitas práticas para o Dia Nacional da Tapioca

Aprenda a preparar opções com variados tipos de recheios

Tapioca de carne-seca Imagem: Rafael Trafaniuc | Shutterstock

Em 15 de julho é comemorado nacionalmente o Dia da Tapioca. Originária do Nordeste brasileiro, ela pode ser preparada com variados tipos de recheios e consumida tanto no café da manhã como no almoço, lanche da tarde ou jantar. É um prato relativamente simples e fácil de ser preparado. Por isso, selecionamos 5 receitas de tapioca para você experimentar!

Tapioca de carne-seca

Ingredientes

1 xícara de chá de goma de tapioca

300 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

dessalgada, cozida e desfiada 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 tomate picado

Salsinha picada a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho levemente. Acrescente a carne-seca, o tomate e a salsinha, misture e refogue por alguns minutos. Reserve. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente. Coloque um pouco de goma em uma peneira. Peneire a goma sobre a frigideira até cobrir todo o fundo. Deixe por 2 minutos até soltar do fundo da frigideira e vire a tapioca. Retire do fogo, passe para um prato e acrescente o recheio. Sirva em seguida.

Tapioca de frango com requeijão cremoso

Ingredientes

1 xícara de chá de goma de tapioca

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 4 colheres de sopa de requeijão cremoso

1 xícara de chá de folhas de rúcula

Modo de preparo

Leve uma frigideira ao fogo médio, coloque uma camada da goma de tapioca e espalhe com uma espátula. Deixe no fogo por 1 minuto sem mexer. Em seguida, coloque o recheio em uma das metades da tapioca: o frango desfiado, requeijão cremoso e as folhas de rúcula. Após, dobre a tapioca ao meio com a ajuda de uma espátula e deixe na frigideira por mais 1 minuto, para o requeijão derreter e se unir com a tapioca e os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Tapioca com cogumelo

Ingredientes

1 xícara de chá de goma de tapioca

1 xícara de chá de cogumelo Paris fatiado

Paris fatiado 1 tomate picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo e o tomate até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Leve uma frigideira ao fogo médio, coloque uma camada da goma de tapioca e espalhe com uma espátula. Cozinhe por 1 minuto. Adicione o recheio sobre metade da tapioca. Com a espátula, dobre a tapioca ao meio. Cozinhe por mais 2 minutos e retire do fogo. Sirva em seguida.

Tapioca de chocolate com banana Imagem: Marcelo_Krelling | Shutterstock

Tapioca de chocolate com banana

Ingredientes

1 xícara de chá de goma de tapioca

1 banana cortada em rodelas

cortada em rodelas 4 colheres de sopa de chocolate amargo derretido

Modo de preparo

Leve uma frigideira ao fogo médio, coloque uma camada da goma de tapioca e espalhe com uma espátula. Deixe no fogo por 1 minuto sem mexer. Em seguida, coloque o chocolate e a banana em uma das metades da tapioca. Após, dobre a tapioca ao meio com a ajuda de uma espátula e deixe na frigideira por mais 1 minuto. Sirva em seguida.

Tapioca de queijo com rúcula

Ingredientes

1 xícara de chá de goma de tapioca

3 fatias de queijo minas frescal

frescal Rolhas de rúcula a gosto

Modo de preparo

Leve uma frigideira ao fogo médio, coloque uma camada da goma de tapioca e espalhe com uma espátula. Cozinhe por 1 minuto. Distribua o queijo minas e a rúcula sobre metade da tapioca. Com a espátula, dobre a tapioca ao meio para cobrir o recheio e aguarde o queijo derreter. Sirva em seguida.