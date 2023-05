5 receitas ricas em ômega 3 para incluir no cardápio

Aprenda a preparar receitas deliciosas e saudáveis para incluir no cardápio

Creme de abacate com cacau Imagem: Anetlanda | Shutterstock

Os alimentos ricos em ômega 3 são verdadeiros aliados para a saúde. Eles fornecem nutrientes essenciais e trazem uma série de benefícios ao organismo, como o aumento do metabolismo basal e a melhora da retenção de líquidos. Além disso, desempenham um papel fundamental ao facilitarem a comunicação entre as células do nosso corpo. Por isso, confira 5 receitas deliciosas e nutritivas com ômega 3 que você pode incluir no seu cardápio!

Creme de abacate com cacau

Ingredientes

2 abacates

3 colheres de sopa de cacau em pó 100%

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 xícara de chá de avelã

1 colher de sopa de leite de avelã

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as avelãs e cubra com água quente. Deixe de molho por 30 minutos. Retire toda a casca delas e seque-as com papel-toalha. No liquidificador, bata as avelãs com o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a polpa dos abacates, o cacau e o açúcar. Bata até obter um creme homogêneo. Coloque o creme em taças e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva a seguir.

Salmão com cenoura

Ingredientes

3 colheres de sopa de azeite

1 cenoura pequena ralada no ralo grosso

1/2 xícara de chá de erva-doce picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

400 g de filé de salmão

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça 2 colheres de sopa de azeite em fogo médio. Coloque a cenoura e a erva-doce e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e reserve. Em uma tigela, coloque o salmão, tempere com sal e pimenta-do-reino e regue com o azeite restante. Em uma frigideira aquecida em fogo médio, coloque os filés de salmão e grelhe os dois lados. Coloque em uma travessa e cubra com a mistura reservada. Sirva em seguida.

Dica: se preferir, substitua a erva-doce por salsão.

Biscoitos com semente de chia

Ingredientes

60 g de manteiga

2 colheres de sopa de semente de chia

100 g de farinha de trigo integral

30 g de açúcar mascavo

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma vasilha, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa lisa. Abra a massa entre 2 plásticos e corte os biscoitos no formato de sua preferência. Coloque os biscoitos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média. Retire os biscoitos do forno assim que estiverem dourados e sirva.

Patê de atum light (Imagem: wideonet | Shutterstock)

Patê de atum light

Ingredientes

1 copo de iogurte natural light cremoso e sem soro

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 lata de atum

1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes e sirva em seguida.

Bolo de nozes, linhaça, mel e limão

Ingredientes

300 g de açúcar

200 g de mel

2 colheres de sopa de suco de limão

Água para calda

250 g de nozes picadas

350 g de farinha de trigo

10 g de fermento químico

5 gemas

50 g de manteiga derretida

5 claras em neve

60 g de linhaça

Nozes inteiras para decorar

Hortelã para decorar

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, prepare uma calda com a metade do açúcar, o mel, a canela, o suco de limão e água suficiente para que fique em ponto de fio fino. Reserve.

Massa

Em um recipiente, misture as nozes, o açúcar restante, a farinha, o fermento, as gemas, a manteiga derretida, a linhaça e metade da calda. Adicione as claras em neve e misture. Coloque em uma assadeira untada e leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 30 minutos. Após, retire o bolo do forno e despeje o restante da calda. Decore com as nozes inteiras, sementes de linhaças, canela e folhas de hortelã.