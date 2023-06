5 receitas saborosas com frango para a sexta-feira

Aprenda a preparar pratos deliciosos e diferenciados para aproveitar o final da semana

Peito de frango enrolado no bacon Imagem: Shutterstock

Chegou a tão esperada sexta-feira, o dia em que buscamos relaxar e desfrutar de uma refeição especial. Para elevar ainda mais o ânimo, nada melhor que saborear pratos deliciosos. E, quando se trata de escolher um ingrediente versátil e saboroso, o frango é sempre uma boa opção. Por isso, essas 5 receitas saborosas com essa proteína são ideais para a sexta-feira!

Peito de frango enrolado no bacon

Ingredientes

4 peitos de frango

2 cebolas cortadas em fatias

2 dentes de alho amassados

100 g de bacon fatiado

1 ramo de salsa picado

Sal, pimenta-do-reino moída, suco de limão e azeite a gosto

Palitos para atar

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os peitos de frango e tempere com o sal, a pimenta-do-reino, a salsa e o suco de limão. Adicione a cebola, o alho e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e enrole os peitos de frango no bacon, atando-os com os palitos. Leve novamente ao forno por mais 20 minutos. Depois, retire do forno, tire os palitos, corte em fatias e sirva em seguida.

Frango com vegetais

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

2 batatas cortadas em pedaços

1 cenoura cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1 colher de sopa de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata, a cenoura e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até que os vegetais fiquem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, tempere os cubos de frango com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Acrescente o frango e refogue até ficar dourado. Em seguida, adicione o pimentão e o molho de tomate e refogue por mais 2 minutos. Acrescente a cenoura, a batata e misture. Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo, salpique a cebolinha e sirva.

Frango à parmegiana (Imagem: Whelington | ShutterStock)

Frango à parmegiana

Ingredientes

2 peitos de frango sem pele

sem pele 2 ovos batidos

Farinha de rosca para empanar

Farinha de trigo para empanar

Óleo para fritar

Molho de tomate, queijo muçarela e parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal e pimenta-do-reino. Passe cada peito de frango na farinha de trigo, em seguida, nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca. Aqueça o óleo em uma frigideira grande em fogo médio e frite os peitos de frango empanados até dourarem dos dois lados. Retire os peitos de frango da frigideira e coloque-os em um refratário. Cubra cada peito de frango com molho de tomate, queijo muçarela e parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 minutos, ou até que o queijo esteja derretido e borbulhante. Retire do forno e sirva com arroz e batata frita.

Frango assado com limão e ervas

Ingredientes

1 frango inteiro

Suco de 2 limões

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de ervas secas (orégano, tomilho, alecrim)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de limão, o alho picado, o azeite de oliva, as ervas secas, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o frango em uma assadeira e esfregue-o com a mistura de temperos, certificando-se de cobrir todos os lados. Asse no forno preaquecido a 200ºC por aproximadamente 1 hora, ou até que o frango esteja dourado e cozido por completo. Lembre-se de virar o frango na metade do tempo para garantir um cozimento uniforme. Retire o frango do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de cortar e servir.

Frango teriyaki

Ingredientes

4 filés de frango cortados em cubo

1/4 de xícara de chá de molho de soja

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de vinagre de arroz

2 dentes de alho

Óleo a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o shoyu, o mel, o vinagre de arroz e o alho picado. Adicione os filés de frango cortados em cubo à marinada e deixe descansar por pelo menos 30 minutos, ou idealmente durante a noite na geladeira. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio-alto e adicione um pouco de óleo. Retire os filés de frango da marinada, reservando a marinada, e coloque-os na frigideira aquecida. Cozinhe os filés de frango por cerca de 8 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos por completo e dourados.

Enquanto isso, coloque a marinada reservada em uma panela pequena e leve ao fogo médio-alto. Deixe ferver e cozinhe por cerca de 5 minutos, ou até que o molho tenha reduzido e engrossado ligeiramente. Retire os filés de frango da frigideira e regue-os com o molho teriyaki reduzido. Sirva o frango teriyaki com arroz cozido e legumes salteados, se desejar.