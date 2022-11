5 receitas saudáveis e nutritivas de smoothie

Aprenda a preparar opções rápidas e mantenha a dieta em dia

Smoothie de morango com banana Imagem: Shutterstock

Cada vez mais presente nas dietas, o smoothie é uma bebida que tem conquistado quem gosta de praticar atividades físicas. Preparado à base de frutas congeladas, esse drink pode ser feito com leites vegetais, leite desnatado, aveia e mel. Por isso, selecionamos 5 receitas deliciosas para você se refrescar e manter uma alimentação saudável. Confira!

Smoothie de morango e banana

Ingredientes

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1/2 banana descascada e picada

descascada e picada 8 morangos cortados em rodelas

200 ml de leite

1 colher de sobremesa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os morangos, a banana, a farinha de aveia e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o mel e as pedras de gelo e bata por mais 4 minutos. Transfira o smoothie para um copo e sirva em seguida.

Smoothie de banana com ameixa

Ingredientes

2 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

200 ml de leite desnatado

2 ameixas secas sem caroço

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de cacau em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas, as bananas, as ameixas, a pasta de amendoim, a aveia e o cacau em pó. Bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o smoothie para um copo e polvilhe com a canela. Sirva em seguida.

Smoothie de abacate (Imagem: Shutterstock)

Smoothie de abacate

Ingredientes

Polpa de 1 abacate maduro

200 ml de leite desnatado

Suco de 1 limão

1 colher de chá canela em pó

1 colher de chá de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa do abacate, o suco de limão, o leite e a canela. Bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o mel e as pedras de gelo e bata novamente. Transfira o smoothie para um copo e sirva em seguida.

Dica: adicione um pouco de água caso o smoothie fique muito grosso.

Smoothie de café com nozes

Ingredientes

200 ml de leite de amêndoas

100 ml de café pronto

2 colheres de sopa de nozes

1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de sobremesa de pasta de amendoim

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o café, as nozes, a banana e o cacau em pó. Bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a pasta de amendoim e bata novamente até incorporar. Transfira o smoothie para um copo e sirva em seguida.

Smoothie de coco

Ingredientes

1/2 xícara de chá de coco fresco ralado

200 ml de água de coco

1 colher de café de canela em pó

1/2 xícara de chá de morango cortado em rodelas e congelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o coco ralado, a água de coco e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a canela e bata novamente para adoçar. Transfira o smoothie para um copo e sirva em seguida.