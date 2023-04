5 receitas saudáveis e nutritivas para o dia a dia

Nutricionista ensina a preparar opções deliciosas para incluir na sua dieta

Patê de frango Imagem: Aeril | ShutterStock

Adotar uma alimentação saudável ao longo da vida é fundamental para preservar os componentes protetores do organismo, incluindo vitaminas, minerais, fibras, proteínas, gorduras benéficas, carboidratos e água. Vale lembrar que a alimentação é um dos elementos que pode atuar na prevenção das doenças. “Um estilo de vida saudável, incluindo atividade física, sono de qualidade e gestão do estresse também é fundamental”, ressalta Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti.

Por isso, a profissional compartilha 5 receitas para manter o corpo em equilíbrio. Confira!

Patê de frango

Ingredientes

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de creme de ricota

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de açafrão ralado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Acrescente o frango desfiado, o cheiro-verde, o sal, o açafrão e a pimenta-do-reino. Refogue até o frango ficar levemente dourado. Misture bem. Finalize com o creme de ricota, misture e leve à geladeira. Sirva com torradas.

Pão de liquidificador

Ingredientes

3 ovos

200ml de iogurte natural

1 1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1 colher de sopa de semente de chia

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de aveia em flocos

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto a aveia em flocos. Quando a massa estiver homogênea, acrescente o fermento e misture delicadamente. Coloque a massa em uma forma de bolo inglês untada com azeite, polvilhe a aveia em flocos e asse em forno médio preaquecido por 30 minutos.

Arroz com lentilha

1 xícara de chá de arroz integral

1 xícara de chá de lentilha

1/2 cebola picada

2 dentes de alho

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal

4 xícaras de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Acrescente o arroz e a lentilha e refogue. Acrescente o sal e misture. Acrescente a água e cozinhe em fogo baixo até secar e os grãos ficarem bem cozidos. Sirva em seguida.

Shake de morango (Imagem: qwartm | Shutterstock)

Shake de morango

Ingredientes

1/2 xícara de chá de morangos picados

400 ml de leite de coco

4 colheres de sopa de aveia

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Se preferir, pode usar morangos congelados para ficar mais cremoso.

Panqueca doce

Ingredientes

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de adoçante em pó

1 colher de sopa de óleo

1 colher de chá de fermento em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Pegue um pouco de massa com uma concha e espalhe na frigideira. Quando começar a formar bolhas, vire a massa para fritar do outro lado. Repita esse procedimento com o restante da massa e sirva.

Por Marcia Macron