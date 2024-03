Veja como preparar pratos fáceis e deliciosos para o seu feriado

Risoto de cogumelo Imagem: Dmitrii Ivanov | Shutterstock

Na Sexta-feira Santa, é comum que muitas pessoas não consumam carne, seja por motivos religiosos ou tradições culturais familiares. Nesse dia, algumas receitas ganham grande destaque, sendo as preparações à base de peixe as mais populares. No entanto, há uma variedade de pratos deliciosos que podem ser desfrutados nesta ocasião.

Por isso, confira 5 receitas sem carne para a Sexta-feira Santa!

Risoto de cogumelo

Ingredientes

300 g de cogumelo Paris limpo e fatiado

360 g de arroz arbóreo

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

4 xícaras de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

45 g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite e uma colher de manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Adicione os cogumelos fatiados à panela e cozinhe até que estejam macios e dourados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o arroz arbóreo e refogue até que os ingredientes estejam bem encorpados.

Em outra panela grande, aqueça o caldo de legumes e deixe em fogo baixo. Adicione o vinho branco ao arroz, mexendo constantemente, até secar. Coloque o caldo de legumes no arroz, uma concha de cada vez, mexendo constantemente e esperando que o líquido seja absorvido antes de adicionar mais. Continue esse processo até que o arroz esteja cozido al dente. Polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.

Cuscuz marroquino com legumes

Ingredientes

180 g de cuscuz marroquino

marroquino 1 xícara de chá de caldo de legumes

1 cenoura cortada em cubos pequenos

1 abobrinha cortada em cubos pequenos

1 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

15 g de uvas-passas

15 g de amêndoas fatiadas

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Adicione a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até que os legumes estejam macios. Reserve. Em uma panela pequena, aqueça o caldo de legumes em fogo médio até ferver. Em uma tigela grande, coloque o cuscuz marroquino e despeje o caldo de legumes fervente. Cubra a tigela com uma tampa ou papel-alumínio e deixe descansar até que todo o líquido tenha sido absorvido.

Em uma frigideira pequena, aqueça o azeite em fogo médio, adicione as amêndoas fatiadas e torre-as levemente até dourarem. Retire as amêndoas da frigideira e reserve. Adicione a uva-passa à frigideira e deixe-a amolecer por cerca de 1 minuto em fogo médio.

Em seguida, adicione as uvas-passas aos legumes refogados. Tempere os legumes com cominho em pó, páprica, sal e pimenta-do-reino. Mexa bem para garantir que todos os legumes estejam uniformemente temperados. Após, misture os legumes refogados ao cuscuz marroquino. Depois, polvilhe as amêndoas por cima e decore com salsinha fresca picada. Sirva em seguida.

Lasanha de legumes

Ingredientes

500 g de massa para lasanha

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

cortadas em rodelas finas 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas finas

1 berinjela cortada em rodelas finas

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1 cebola cortada em rodelas finas

3 dentes de alho picados

240 ml de molho de tomate

180 g de queijo muçarela ralado

180 g de queijo parmesão ralado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione as abobrinhas, as cenouras, a berinjela e o pimentão à frigideira. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até que os legumes estejam macios. Reserve. Em uma forma, espalhe uma camada fina de molho de tomate no fundo. Coloque uma camada de massa para lasanha por cima. Após, adicione uma camada dos legumes refogados sobre a massa.

Cubra os legumes com uma porção de molho de tomate e uma camada de queijo muçarela. Repita as camadas até que todos os ingredientes tenham sido utilizados, terminando com uma camada de queijo muçarela por cima. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Ratatouille Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock

Ratatouille

Ingredientes

1 berinjela cortada em rodelas finas

cortada em rodelas finas 2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1 pimentão amarelo cortado em tiras finas

1 cebola grande cortada em rodelas finas

3 dentes de alho picados

4 tomates cortados em rodelas finas

2 colheres de sopa de extrato de tomate

2 colheres de sopa de azeite

1 ramo de manjericão

1 ramo de alecrim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os pimentões cortados à frigideira e refogue até que comecem a amolecer. Transfira a cebola, o alho e os pimentões refogados para o fundo de uma assadeira grande. Em seguida, faça camadas de berinjela, abobrinha e tomate sobre os pimentões, alternando entre eles e sobrepondo levemente.

Em uma tigela pequena, misture o extrato de tomate, uma colher de sopa de azeite, o alecrim, o manjericão, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje essa mistura sobre os legumes na assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por uma hora. Sirva em seguida.

Tomates recheados com quinoa

Ingredientes

6 tomates

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho picado

1 cenoura picada

1 abobrinha picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

45 g de salsinha fresca picada

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte uma tampa dos tomates e retire cuidadosamente a polpa e as sementes com uma colher. Reserve os tomates. Em uma panela, cubra a quinoa com o caldo de legumes e leve ao fogo baixo para cozinhar até secar. Reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o pimentão vermelho, a cenoura e a abobrinha e cozinhe até que os legumes estejam macios, mas ainda crocantes. Adicione o milho-verde, a ervilha e a salsinha e misture bem. Cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture os legumes refogados com a quinoa cozida em uma tigela grande, combinando bem os ingredientes. Coloque os tomates em uma assadeira e recheie-os generosamente com a mistura de quinoa e legumes. Após, leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.