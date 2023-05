5 receitas sem glúten e sem lactose para incluir na dieta

Veja como preparar pratos deliciosos e fáceis em casa

Bolo de chocolate Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock

Nos últimos anos, a alimentação sem glúten e sem lactose tem ganhado cada vez mais popularidade. Muitas pessoas têm adotado esse tipo de dieta devido a preocupações com a saúde, alergias alimentares ou intolerâncias específicas. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, centeio e cevada, e pode causar reações adversas em pessoas com doença celíaca, uma condição autoimune que afeta o intestino delgado.

A lactose, por sua vez, é o açúcar encontrado no leite e seus derivados. Algumas pessoas têm dificuldade em digerí-lo devido à falta ou deficiência de uma enzima chamada lactase, responsável por quebrar a lactose em componentes mais simples. Por isso, a seguir, confira como preparar algumas receitas sem glúten e sem lactose!

Bolo de chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de fécula de batata

2 xícaras de chá de leite vegetal

2 xícaras de chá açúcar cristal

1 xícara de chá de cacau em pó 50%

2 colheres de sopa de óleo de coco

3 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para polvilhar

Modo de preparo

Bata no liquidificador o açúcar, os ovos e o óleo até ficar homogêneo e reserve. Em um recipiente, misture a farinha de arroz com a fécula de batata, o cacau em pó e o fermento. Adicione a mistura líquida e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente o leite e misture novamente. Coloque a massa em uma forma untada com óleo e polvilhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Espere esfriar, desenforme e sirva.

Pão caseiro sem glúten

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá

2 ovos

1 envelope de fermento biológico em pó

em pó 1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de leite vegetal morno

1 xícara de chá de fécula de batata

1 xícara de chá de amido de milho

Óleo de coco para untar

Amido de milho para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes com as mãos, até que a massa dê liga. Não deixe a massa muito dura. Coloque em uma forma para pão untada com óleo de coco e polvilhada com amido de milho. Cubra com um plástico e deixe crescer até dobrar de volume. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Salada quente de grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

1 folha de louro

4 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/2 cebola picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra a água e lave o grão-de-bico em água corrente. Transfira para uma panela de pressão, cubra com água, acrescente a folha de louro e leve ao fogo médio para cozinha por 15 minutos, após iniciar a pressão. Depois, aguarde a pressão da panela sair, escorra o grão-de-bico e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Acrescente o grão-de-bico, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Sirva em seguida.

Omelete (Imagem: siamionau pavel | Shutterstock)

Omelete

Ingredientes

2 ovos

1 tomate picado

1/2 cebola picada

1 colher de sopa farinha de arroz

1 colher de café de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até ficar homogêneo. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo baixo e coloque a omelete. Tampe a panela e cozinhe até dourar. Sirva em seguida.

Dica: sirva a omelete com salada.

Hambúrguer de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1/4 de xícara de chá de farinha de linhaça dourada

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Salsinha picada, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até dar liga. Se necessário, adicione um pouco de água. Modele os hambúrgueres e leve ao freezer por 20 minutos. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira e frite os hambúrgueres dos dois lados até dourar. Sirva em seguida.