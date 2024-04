5 receitas sem lactose para o almoço

Aprenda a preparar pratos simples e deliciosos sem utilizar leite

A intolerância à lactose é uma condição caracterizada pela incapacidade do corpo em digerir completamente a lactose, um açúcar presente no leite e em seus derivados. Para muitas pessoas, isso pode representar um desafio na hora de preparar refeições. No entanto, com criatividade e algumas substituições simples, é possível desfrutar de pratos deliciosos sem comprometer a saúde.

A seguir, selecionamos 5 receitas sem lactose irresistíveis para você testar em casa. Confira!

Batata gratinada com queijo de castanha-de-caju

Ingredientes

6 batatas descascadas e cortadas em rodelas

1 dente de alho descascado

1/2 colher de chá de alho-poró

1 1/2 xícara de chá de queijo de castanha-de-caju ralado

1 xícara de chá de leite de amêndoas

2 folhas de louro

Sal, pimenta-do-reino moída, alecrim, noz-moscada e azeite a gosto

Modo de preparo

Unte uma assadeira com azeite e esfregue o alho sobre ela. Reserve. Em um recipiente, coloque as batatas, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e o alho-poró e misture bem. Após, disponha as batatas sobre a assadeira e polvilhe com metade do queijo de castanha-de-caju. Reserve.

Em uma panela, coloque o leite de amêndoas, o alecrim, a folha de louro e a noz-moscada e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre as batatas e finalize com o restante do queijo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno e sirva em seguida.

Cogumelo com espinafre e leite de coco

Ingredientes

1 cebola-roxa descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

250 g de cogumelo Paris cortado em fatias

150 g de leite de coco

2 colheres de sopa de molho de soja

Suco de 1 limão

Folhas de 1 maço de espinafre cortadas em tiras

Sal, páprica defumada e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa, o alho e os cogumelos e doure. Adicione o leite de coco, o sal e a páprica e cozinhe até o molho engrossar. Junte as folhas de espinafre e o molho de soja e mexa para incorporar. Desligue o fogo, acrescente o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

Arroz com frango e legumes

Ingredientes

200 g de peito de frango cortado em tiras

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de arroz integral

1 tomate picado

3 xícaras de chá de água quente

Floretes de 1 brócolis

1 xícara de chá de abóbora descascada e cortada em cubos

350 g de milho-verde

4 colheres de sopa de cebolinha picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o arroz, o tomate, o sal e a pimenta-do-reino e mexa bem. Cubra com a água, tampe a panela e cozinhe por 8 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, coloque o brócolis, a abóbora e o milho-verde e misture bem. Leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, com a panela destampada. Desligue o fogo, adicione a cebolinha e misture. Sirva em seguida.

Espaguete com bacon

Ingredientes

400 g de espaguete

200 g de bacon cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o espaguete e cozinhe até a massa ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a massa. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o bacon e frite até dourar. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e adicione o macarrão. Mexa para incorporar e sirva em seguida.

Estrogonofe de carne moída

Ingredientes

50 g de bacon cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

400 g de carne moída

2 colheres de sopa de molho de tomate

400 g de creme de amêndoas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o molho de tomate e o creme de amêndoas. Misture e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.