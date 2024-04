5 receitas simples e crocantes de torrada

Aprenda a preparar opções práticas e saborosas para saciar a fome em qualquer hora do dia

Torrada com abacate e ovo Imagem: Nina Firsova | Shutterstock

Crocantes e saborosas, as torradas podem ser servidas tanto como aperitivo quanto como lanche. Simples, fáceis de fazer e versáteis, elas também podem ser preparadas em poucos minutos para saciar a fome, o que facilita o dia a dia. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas irresistíveis com torradas que você precisa experimentar. Confira!

Torrada com abacate e ovo

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

4 fatias de pão de forma

Polpa de 1 abacate

4 ovos

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

3 colheres de sopa de vinagre

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, coloque as fatias de pão sobre a panela e doure os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o abacate e, com a ajuda de um garfo, amasse. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite e misture. Reserve.

Em seguida, coloque água em uma panela, adicione o vinagre e leve ao fogo médio para ferver. Em um recipiente à parte, quebre o ovo, sem estourar a gema, e coloque sobre a água para cozinhar. Desligue o fogo e reserve. Passe uma porção do abacate nas torradas reservadas, coloque o ovo cozido e estoure a gema. Sirva em seguida.

Torrada com caldo de carne e requeijão

Ingredientes

4 fatias de pão de forma

Salsinha picada a gosto

1 xícara de chá de caldo de carne

2 colheres de sopa de requeijão

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o caldo de carne, o requeijão e a salsinha e misture. Em seguida, passe a mistura nos dois lados dos pães e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha os pães sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Torrada francesa Imagem: iLpO88 | Shutterstock

Torrada francesa

Ingredientes

8 fatias de pão de forma

4 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de canela em pó

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite, o açúcar, o sal e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma panela com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Após, passe uma fatia de pão na mistura reservada e coloque na panela para fritar os dois lados. Transfira o pão para um recipiente com papel-toalha e repita o processo com o restante dos pães. Sirva em seguida.

Dica: sirva a torrada polvilhada com açúcar de confeiteiro e pedaços de banana.

Torrada com creme de alho

Ingredientes

8 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sobremesa de manteiga

4 pães fatiados

Sal e orégano a gosto

a gosto Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o alho, o azeite, a manteiga, o orégano e o sal e misture até obter um creme homogêneo. Em seguida, passe o creme sobre as fatias de pão e reserve. Unte uma assadeira com azeite, disponha os pães sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Torrada com alho e queijo

Ingredientes

1 pão francês fatiado

2 dentes de alho descascados e amassados

50 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 100 g de manteiga

Orégano para polvilhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Desligue o fogo, passe a mistura sobre os pães e polvilhe com o queijo e o orégano. Unte uma assadeira com azeite, disponha os pães sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 7 minutos. Sirva em seguida.