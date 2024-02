5 receitas simples para o almoço de domingo

Veja como preparar pratos rápidos e saborosos para surpreender a família

Macarrão com atum Imagem: BBA Photography | Shutterstock

O almoço de domingo costuma ser um momento especial para reunir os familiares e amigos. Dedicado ao descanso, ele também é perfeito para testar pratos rápidos e saborosos, especialmente se você deseja aproveitar o final de semana sem abrir mão de uma deliciosa refeição. Por isso, confira 5 receitas de dar água na boca para você arrasar no almoço sem ter muito trabalho na cozinha!

Macarrão com atum

Ingredientes

1/2 kg de macarrão espiral

170 g de atum picado

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

100 g de azeitona preta sem caroço e picada

1 maço de coentro picado

1 l de caldo de carne

Sal a gosto

Suco de 1 limão-siciliano

1 fio de azeite

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o caldo de carne e um fio de azeite e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra o macarrão e transfira para um recipiente. Acrescente o atum, o pimentão, a azeitona e o coentro e misture bem. Tempere com o sal e suco de limão-siciliano. Sirva em seguida.

Arroz de forno com carne moída

Ingredientes

Arroz

3 xícaras de chá de arroz

3 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

3 xícaras de chá de água fervente

Sal a gosto

Carne moída

1/2 kg de carne moída

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de óleo

1 dente de alho descascado e amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

340 g de molho de tomate

Montagem

400 g de queijo muçarela fatiado

400 g de presunto fatiado

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Arroz

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Junte o arroz e mexa até começar a brilhar. Acrescente a água e o sal e misture bem. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe até a água secar. Desligue o fogo e reserve.

Carne moída

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Por último, acrescente o molho de tomate e misture. Reserve.

Montagem

Em uma assadeira, faça uma camada de carne, arroz, presunto e queijo muçarela. Repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com uma camada de queijo muçarela. Polvilhe com queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Abobrinha refogada com bacon

Ingredientes

100 g de bacon cortado em cubos

cortado em cubos 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

600 g de abobrinha descascada e cortada em cubos

Sal, pimenta-do-reino moída, colorau e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacon, a cebola e o alho e doure. Tempere com sal, pimenta-do-reino e colorau e misture bem. Acrescente a abobrinha, tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 8 minutos, mexendo a cada 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Escondidinho de camarão Imagem: Julia Sedaeva | Shutterstock

Escondidinho de camarão

Ingredientes

Purê

2 colheres de sopa de manteiga

500 g de batata descascada, cozida e amassada

1 colher de sopa de amido de milho

200 g de creme de leite

Sal a gosto

Refogado

3 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

600 g de camarão pequeno limpo ​

​ 3 tomates sem sementes e picados

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

300 g de queijo muçarela fatiado

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a batata e cozinhe por 2 minutos, mexendo sempre. Em um recipiente, dissolva o amido de milho no creme de leite, acrescente à panela e mexa para incorporar. Tempere com sal e mexa bem. Cozinhe até obter um creme homogêneo. Desligue o fogo e reserve.

Refogado

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o camarão e refogue por 3 minutos. Junte o tomate e o cheiro-verde e cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, despeje o refogado em uma assadeira, cubra com o purê de batata reservado, faça uma camada de queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Tilápia assada com creme de cebola

Ingredientes

400 g de filé de tilápia

30 g de creme de cebola em pó

250 g de creme de leite

250 ml de leite

1 cebola descascada e cortada em rodelas

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, colorau e cebolinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino, colorau e suco de limão. Reserve. Em um recipiente, coloque o creme de cebola e o creme de leite e misture bem. Adicione o leite e mexa para incorporar. Reserve. Unte um refratário com azeite e disponha a cebola sobre ele, preenchendo todo o fundo. Disponha o peixe sobre ela, regue com o creme de cebola e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.