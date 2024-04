5 receitas simples para o café da tarde

Aprenda a preparar opções práticas e saborosas para repor as energias

Queijadinha Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

O café da tarde é um excelente horário para dar uma pausa na correria do dia e saborear um delicioso lanche para repor as energias. Logo, nada melhor do que ter opções práticas e simples de fazer. Por isso, selecionamos 5 receitas de dar água na boca para você preparar e aproveitar com um cafezinho. Confira!

Queijadinha

Ingredientes

395 g de leite condensado

2 gemas de ovo peneiradas

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 xícara de chá de coco ralado

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite condensado e as gemas e misture até obter um creme consistente. Adicione o queijo e o coco ralado e mexa até incorporar bem. Reserve. Unte pequenas formas com manteiga, divida a massa entre elas e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Biscoito de polvilho assado

Ingredientes

500 g de polvilho azedo

200 ml de água

150 ml de óleo

5 ovos

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver por 5 minutos. Em seguida, transfira a água para um recipiente, coloque o polvilho e o óleo e misture bem. Tempere com sal e mexa novamente para incorporar. Adicione os ovos, um de cada vez, e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma forma com manteiga, coloque a massa em um saco para confeitar e modele os biscoitos sobre a forma. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de milho cremoso Imagem: estudiofcx | Shutterstock

Bolo de milho cremoso

Ingredientes

300 g de milho-verde

3 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

1/5 de xícara de chá de açúcar

3 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de fubá

6 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os grãos de milho-verde, os ovos, a manteiga, o açúcar, o leite, o fubá e a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e o queijo parmesão e bata novamente por mais 2 minutos. Reserve. Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 1 hora. Sirva em seguida.

Bolo de banana de caneca Imagem: Nataliia Suietska | Shutterstock

Bolo de banana de caneca

Ingredientes

1 ovo

1 banana amassada

4 colheres de sopa de leite

1 colher de sopa de óleo

3 colheres de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de farinho de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo

Em uma caneca de 300 ml, coloque todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo. Leve a caneca ao micro-ondas por 3 minutos em potência alta. Sirva em seguida.

Crepioca de queijo e tomate

Ingredientes

2 ovos

2 fatias de queijo muçarela

3 colheres de sopa de goma de tapioca

1 tomate cortado em rodelas

Azeite, sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos. Em seguida, adicione a goma de tapioca e o sal e misture bem. Em uma frigideira untada com azeite, despeje a mistura e frite em fogo médio até dourar. Vire para fritar o outro lado. Adicione o queijo, o tomate e o orégano. Dobre a crepioca ao meio e sirva em seguida.