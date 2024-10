5 receitas surpreendentes com curry

Veja como utilizar esse ingrediente aromático para criar pratos deliciosos

Frango ao curry com leite de coco Imagem: nesavinov | Shutterstock

O curry é uma mistura de especiarias de origem indiana que conquistou o paladar mundial, trazendo complexidade e aroma a diversos pratos. Seu sabor único é resultado de uma combinação de ingredientes como cúrcuma, coentro, cominho, gengibre e pimenta, que juntos proporcionam um equilíbrio entre o picante e o adocicado. Abaixo, confira como preparar 5 receitas com curry!

Frango ao curry com leite de coco

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

2 colheres de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de caldo de galinha

1 colher de sopa de azeite

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o alho e o gengibre, refogando por 2 minutos. Adicione o curry e misture bem, cozinhando por cerca de 1 minuto para liberar o sabor das especiarias.

Acrescente os cubos de frango à panela e misture bem. Cozinhe até o frango ficar dourado. Adicione o molho de tomate e o caldo de galinha e misture. Cozinhe por 5 minutos. Adicione o leite de coco e misture bem. Cozinhe por mais 15 minutos em fogo baixo, ou até o frango cozinhar completamente e o molho engrossar. Sirva em seguida com a salsinha picada.

Camarão ao curry com abacaxi

Ingredientes

500 g de camarão limpo e sem casca

1/2 abacaxi cortado em cubos

cortado em cubos 1 cebola-roxa picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de molho de soja

1 pimenta dedo-de-moça picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro fresco picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os camarões com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione a cebola-roxa e refogue até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o alho e o gengibre, refogando por 2 minutos. Adicione o curry em pó e mexa bem para envolver todos os ingredientes. Adicione os cubos de abacaxi à panela e misture bem.

Em seguida, acrescente os camarões temperados e cozinhe até ficarem rosados. Adicione o leite de coco e o molho de soja. Mexa bem e deixe cozinhar em fogo baixo até o molho engrossar ligeiramente e os camarões ficarem cozidos. Adicione a pimenta dedo-de-moça e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

Omelete de curry com espinafre

Ingredientes

3 ovos

1/2 colher de chá de curry em pó

1/2 xícara de folhas de espinafre picadas

picadas 1/4 de cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de leite

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de queijo ralado

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o curry, o leite, uma pitada de sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Despeje a mistura de ovos batidos sobre o refogado de espinafre. Distribua o queijo por cima.

Cozinhe em fogo baixo. Quando a omelete começar a firmar nas bordas, use uma espátula para levantar levemente e deixar o excesso de ovo cru escorrer para a parte de baixo. Assim que a omelete estiver cozida, mas ainda cremosa no centro, dobre-a ao meio com cuidado e deixe por mais 2 minutos na panela para finalizar. Transfira a omelete para um prato e sirva em seguida.

Curry de tofu com legumes Imagem: lupu89ndrei | Shutterstock

Curry de tofu com legumes

Ingredientes

300 g de tofu firme cortado em cubos

firme cortado em cubos 1 abobrinha cortada em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

2 colheres de sopa de curry em pó

1 colher de sopa de molho de soja

200 ml de leite de coco

Salsinha picada, sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os cubos de tofu com sal, pimenta-do-reino e molho de soja. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure o tofu de todos os lados. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o alho e o gengibre ralado, refogando por mais 2 minutos. Adicione o curry em pó e misture bem com o refogado, cozinhando por cerca de 1 minuto para liberar os sabores das especiarias.

Acrescente os legumes à panela e mexa bem para cobri-los com o tempero. Adicione o leite de coco e misture bem. Cozinhe em fogo baixo até que os legumes estejam cozidos e o molho tenha engrossado levemente. Coloque os cubos de tofu grelhados na panela e misture delicadamente para incorporá-los ao molho. Cozinhe por mais 3 minutos para aquecer o tofu. Sirva em seguida com a salsinha.

Hambúrguer de lentilha ao curry

Ingredientes

200 g de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 cenoura ralada

1/2 colher de chá de curry em pó

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de azeite

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um processador, coloque a lentilha, a cebola, o alho, a cenoura e o molho de soja. Processe até obter uma massa homogênea, mas que ainda tenha pedaços visíveis. Transfira a mistura para uma tigela e adicione o curry, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e a farinha de aveia. Misture bem com uma colher ou com as mãos, até que a massa fique firme e seja possível moldar os hambúrgueres. Divida a massa em 4 porções iguais e molde em formato de hambúrguer, pressionando levemente para ficarem uniformes. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e cozinhe os hambúrgueres até ficarem dourados e crocantes por fora. Sirva em seguida.