Aprenda a preparar combinações práticas, saborosas e nutritivas

Charuto de repolho recheado com carne Imagem: from my point of view | Shutterstock

O repolho é um ingrediente que merece destaque além da salada tradicional. Rico em fibras, antioxidantes e vitaminas como C, K e do complexo B, esse vegetal é um verdadeiro aliado da saúde intestinal, da imunidade e até da saciedade. Também entrega sabor e textura, além de combinar facilmente com temperos e ingredientes variados.

Confira 5 receitas surpreendentes com repolho para o almoço!

Charuto de repolho recheado com carne

Ingredientes

1 repolho (folhas inteiras e firmes)

500 g de carne moída

1 xícara de chá de arroz cru

1 cebola ralada

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica doce

1 ovo

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de caldo de legumes

Água

Modo de preparo

Leve uma panela grande com água ao fogo médio e, quando ferver, mergulhe as folhas de repolho por cerca de 2 minutos ou até ficarem maleáveis. Retire com cuidado e escorra. Em uma tigela grande, misture a carne moída, o arroz cru, a cebola, o alho, o ovo, a páprica doce, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha até formar uma massa homogênea.

Coloque uma porção do recheio no centro de cada folha de repolho. Dobre as laterais sobre o recheio e enrole como se fosse um rocambole. Reserve todos os charutos prontos. Em uma panela funda, faça uma camada com parte do molho de tomate. Disponha os charutos sobre o molho, lado a lado, com a parte da dobra virada para baixo. Cubra com o restante do molho de tomate e o caldo de legumes.

Cozinhe por cerca de 50 minutos em fogo médio, até o arroz do recheio estar macio e o molho encorpado. Se necessário, acrescente um pouco mais de caldo durante o cozimento. Sirva em seguida.

Sopa de repolho

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em rodelas

2 batatas cortadas em cubos

cortadas em cubos 2 tomates picados

3 xícaras de chá de repolho branco fatiado

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica doce

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Coloque a cenoura, a batata e o tomate. Refogue por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando.

Adicione o repolho e o caldo de legumes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo médio por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até os legumes ficarem bem macios. Desligue o fogo, salpique salsinha por cima e sirva quente.

Torta aberta de repolho, ervilha e queijo feta Imagem: annata78 | Shutterstock

Torta aberta de repolho, ervilha e queijo feta

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 pitada de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de repolho fatiado finamente

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1/2 cebola-roxa picada

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

100 g de queijo feta esfarelado

Gergelim, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 ovo batido para pincelar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione a manteiga gelada e, com as pontas dos dedos, incorpore até obter uma farofa úmida. Acrescente o ovo e misture até formar uma massa uniforme. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma frigideira em fogo médio, refogue o alho e a cebola no azeite até murcharem. Junte o repolho e refogue por 5 minutos. Acrescente a ervilha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 3 minutos e desligue o fogo. Reserve.

Abra a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, formando um disco de cerca de 30 cm de diâmetro. Transfira para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Espalhe o recheio no centro da massa, deixando uma borda de aproximadamente 4 cm. Salpique o queijo feta por cima. Depois, dobre as bordas da massa sobre o recheio, formando uma torta rústica.

Pincele as bordas da massa com o ovo batido e salpique gergelim. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 a 35 minutos, ou até a massa dourar. Retire do forno e sirva morna ou em temperatura ambiente.

Salpicão de frango com repolho

Ingredientes

1/2 repolho fatiado bem fino

2 cenouras raladas

raladas 1 1/2 cebola cortada em tiras finas

1/2 pimentão verde cortado em tiras

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

400 g de frango cozido e desfiado

Óleo, sal, azeitona verde picada e cheiro-verde picado a gosto

1 gema de ovo cozida

2 gemas de ovo cruas

Modo de preparo

Coloque o repolho, os pimentões, a cenoura, a cebola, o frango, a azeitona e o cheiro-verde em uma tigela grande. Misture bem. Depois, em uma tigela, amasse a gema de ovo cozida e misture com as gemas cruas. Vá acrescentando o óleo em fio, batendo sem parar (à mão ou no mixer), até que a mistura atinja a consistência cremosa típica da maionese. Tempere com sal. Adicione a maionese caseira à mistura de frango e legumes. Mexa até que tudo fique bem envolvido. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir.

Panqueca de repolho com ricota

Ingredientes

1 xícara de chá de repolho picado bem fino

3 colheres de sopa de ricota amassada

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 ovo

1 colher de sopa de hortelã picada

1 colher de chá de alecrim

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa pastosa. Em seguida, aqueça uma frigideira antiaderente levemente untada com azeite em fogo médio. Coloque porções da massa e espalhe em formato de panqueca. Doure dos dois lados. Sirva em seguida.