5 receitas surpreendentes com tofu

Aprenda a preparar pratos doces e salgados com o ingrediente para manter uma dieta equilibrada

Tofu frito com molho picante Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock

O tofu, também conhecido como queijo de soja, é um ingrediente que tem conquistado cada vez mais espaço na culinária, especialmente entre os adeptos da dieta vegana. Versátil e nutritivo, ele tem uma textura macia e capacidade de absorver os sabores para compor a base de diversas receitas. E o melhor: contêm menos gorduras e calorias, o que favorece as dietas saudáveis.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas irresistíveis com tofu que vão te surpreender pela variedade de sabores!

Tofu frito com molho picante

Ingredientes

500 g de tofu cortado em cubos

3 colheres de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de gengibre

4 colheres de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de sementes de gergelim

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o óleo de gergelim e o tofu e refogue até dourar. Desligue o fogo, retire o tofu da panela e reserve. Na mesma panela, coloque o alho, o gengibre, o molho de soja e o suco de limão e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o tofu e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, salpique com as sementes de gergelim e sirva em seguida.

Almôndega de tofu

Ingredientes

1 xícara de chá de cebolinha picada

50 g de alho-poró picado

50 g de tofu defumado ralado

200 g de tofu amassado

3 colheres de sopa de farinha de arroz

Sal e azeite a gosto

Farinha de linhaça para empanar

para empanar Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebolinha e o alho-poró e refogue até dourar. Adicione o tofu defumado e o tofu amassado e mexa bem. Acrescente a farinha de arroz e misture para incorporar. Desligue o fogo e espere esfriar.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Empane na farinha de linhaça e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Pudim de banana com tofu

Ingredientes

2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 180 g de tofu

1 colher de chá de essência de baunilha

3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha sobre uma forma para pudim e leve à geladeira até firmar. Após, retire da forma e sirva em seguida.

Musse de tofu com chocolate Imagem: Enez Selvi | Shutterstock

Musse de tofu com chocolate

Ingredientes

120 g de chocolate meio amargo

meio amargo 270 g de tofu picado

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

1/4de xícara de chá de leite de amêndoas

4 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo. Após, espere amornar, transfira para um liquidificador e adicione o restante dos ingredientes. Bata até obter uma consistência homogênea. Distribua o musse em taças e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Palmito pupunha assado com creme de tofu

Ingredientes

500 g de palmito pupunha descascado e cortado ao meio

200 g de tofu

2 colheres de sopa de molho de soja

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano, pimenta-caiena e azeite a gosto

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o palmito e tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano, pimenta-caiena e azeite. Transfira para uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos.

Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o tofu, a água, o molho de soja, o sal, a pimenta-do-reino e a pimenta-caiena e bata até obter um creme. Reserve. Desligue o forno, retire o palmito, desembrulhe e espere esfriar. Recheie com o creme reservado, salpique com orégano e raspas de laranja e sirva em seguida.