5 receitas típicas do Nordeste e fáceis de fazer

Aprenda a preparar pratos que celebram a diversidade cultural brasileira

Caruru Imagem: Paul_Brighton | Shutterstock

A culinária nordestina é rica e diversa, influenciada por diversas culturas que se misturaram ao longo da história. Os pratos típicos variam de acordo com a região, mas em geral são feitos com ingredientes como milho, feijão, carne-seca e castanhas. Para celebrar esse patrimônio gastronômico, que merece ser valorizado e preservado, selecionamos algumas receitas práticas para você preparar em casa. Confira!

Caruru

Ingredientes

600 g de quiabo picado

1/4 de xícara de chá de camarão seco descascado

seco descascado 1 1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju torrada

1 xícara de chá de amendoim torrado sem casca

1 cebola picada

1 1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite de dendê

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola por 5 minutos. Acrescente o quiabo e refogue por mais 15 minutos, mexendo de vez em quando. No liquidificador, bata o camarão seco com o amendoim, a castanha-de-caju e 1/2 xícara de chá de água até formar uma pasta. Depois, transfira essa pasta para a panela com o quiabo, adicione o gengibre, o restante da água e misture bem. Abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por mais 30 minutos, mexendo sempre. Sirva em seguida.

Dica: decore com camarões.

Baião de dois

Ingredientes

230 g de feijão-de-corda cozido

1/2 xícara de chá de arroz

200 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

dessalgada, cozida e desfiada 1/4 de xícara de chá de bacon cortado em cubos

1 linguiça calabresa defumada cortada em rodelas

1 xícara de chá de queijo de coalho cortado em cubos

2 colheres de sopa de coentro picado

1 folha de louro

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de óleo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a linguiça e o bacon e refogue até dourar. Depois, adicione a carne-seca, o feijão, o arroz e cubra com água. Tempere com pimenta-do-reino e sal e misture. Cozinhe em fogo baixo, com a panela semi-tampada, até secar toda a água. Retire do fogo, acrescente o queijo e misture. Sirva com o coentro picado.

Cuscuz simples (Imagem: Anderson Nascimento | Shutterstock)

Cuscuz simples

Ingredientes

2 xícaras de chá de flocos de milho pré-cozidos

pré-cozidos 1 xícara de chá de água

Sal e manteiga a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os flocos de milho, acrescente a água, tempere com o sal e misture. Deixe hidratando por 15 minutos. Depois, coloque água no fundo de uma cuscuzeira e encaixe o cesto de vapor na panela. Coloque os flocos de milho e tampe a panela. Leve ao fogo alto e, assim que começar a ferver, abaixe o fogo para o mínimo. Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e, com cuidado, puxe a haste central para desenformar o cuscuz. Sirva em seguida com a manteiga.

Canjica (ou mugunzá)

Ingredientes

250 g de milho para canjica

395 g de leite condensado

200 ml de leite de coco

2 l de água

2 xícaras de chá de leite integral

10 cravos-da-índia

3 canelas em pau

250 g de amendoim torrado e moído

Canela em pó a gosto

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, cubra o milho para canjica com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, descarte a água e transfira o milho para uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após iniciar a pressão. Aguarde a pressão da panela sair, destampe e acrescente o leite, o leite de coco, os cravos-da-índia e as canelas em pau. Ferva por 10 minutos em fogo médio, mexendo sempre. Acrescente o leite condensado, mexendo para não grudar e cozinhe por mais 10 minutos. Adicione o amendoim e misture. Transfira para uma travessa e polvilhe a canela em pó. Sirva em seguida.

Bolo de rolo (Imagem: RoYam | Shutterstock)

Bolo de rolo

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo peneirada

1 xícara de chá de açúcar

250 g de manteiga

6 gemas de ovo

6 claras em neve

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

200 g de goiabada derretida

200 ml de água

1/2 xícara de chá de açúcar

Açúcar para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, bata a margarina com o açúcar até formar um creme. Adicione as gemas de ovo e continue batendo até ficar cremoso. Junte a farinha de trigo e o sal e misture delicadamente. Depois, adicione as claras em neve e misture com cuidado. Divida a massa em cinco partes iguais. Coloque cada uma em uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio preaquecido a 180°C por cerca de 6 minutos.

Montagem

Desenforme a massa de uma das formas, virando a assadeira em uma toalha molhada com a água e polvilhada com o açúcar. Recheie a massa com a goiabada derretida e enrole rapidamente, com ajuda da própria toalha. Repita esse processo até a última camada. Coloque o bolo no prato. Sirva com açúcar polvilhado.