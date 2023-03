5 receitas veganas para o almoço

Aprenda a preparar pratos deliciosos e sem ingredientes de origem animal

Tofu grelhado Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock

A alimentação de pessoas veganas é rica em nutrientes e pode ser gostosa e repleta de sabores. A dieta vegetariana é livre de crueldade animal e pode ser preparada com diversos tipos de ingredientes, basta utilizar a criatividade. Por isso, confira 5 receitas simples e deliciosas para incrementar o seu cardápio!

Tofu grelhado

Ingredientes

300 g de tofu cortado em cubos

cortado em cubos 1 colher de sopa de açafrão

1 colher de sopa de coentro picado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o tofu, o açafrão e o coentro e misture bem. Adicione azeite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite e disponha o tofu sobre ela. Doure os dois lados e sirva em seguida.

Estrogonofe de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas lavadas e cortadas em cubos

lavadas e cortadas em cubos 3 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de mostarda

1 e 1/2 de xícara de chá de leite de aveia

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal, azeite e vinagre a gosto

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a berinjela, cubra com água e vinagre e deixe de molho por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Escorra a água da berinjela e coloque-a na panela. Tempere com sal e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate, a mostarda e a água e misture bem. Cozinhe até levantar fervura. Por último, junte o leite de aveia e mexa até engrossar. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Nhoque de banana

Ingredientes

2 bananas com a casca

1/4 de xícara de chá de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Amido de milho para polvilhar

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as bananas inteiras e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar, descasque e, com a ajuda de um garfo, amasse as bananas. Acrescente o amido de milho e misture até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Polvilhe uma superfície lisa com amido de milho, disponha a massa sobre ela, separe em pequenos pedaços e faça um cordão com cada parte. Corte em pedaços e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha o nhoque sobre ela e doure. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida. Sirva com o molho de sua escolha.

Macarrão com brócolis e molho branco (Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock)

Macarrão com brócolis e molho branco

Ingredientes

1 pacote de macarrão penne

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite aveia

2 xícaras de chá de brócolis

1 alho descascado e picado

Sal, azeite e noz-moscada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o macarrão, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e o leite vegetal e misture bem. Tempere com sal e noz-moscada. Cozinhe até o molho engrossar. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Coloque os floretes de brócolis na panela e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o macarrão e o brócolis e misture bem. Regue com o molho branco e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com salsinha picada.

Rosti de mandioca e cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de mandioca ralada

1 cenoura descascada e ralada

1 cebola descascada e fatiada

1 talo de alho-poró cortado em fatias

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de chá de salsa

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mandioca, a cenoura, o alho-poró, a cebola, o alho e a salsa e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a mistura sobre a panela, espalhando até cobrir toda a frigideira. Tampe a panela e cozinhe até dourar. Após, adicione azeite e vire o rosti para dourar o outro lado. Sirva em seguida.