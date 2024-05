5 receitas veganas para o Dia das Mães

Aprenda a preparar pratos deliciosos para esta comemoração especial

Quibe assado Imagem: Edson De Souza Nascimento | Shutterstock

Se a sua mãe é vegana, ou apenas aprecia uma refeição cheia de sabor e compaixão, nada melhor do que surpreendê-la com um almoço inesquecível neste Dia das Mães. Que tal reunir a família na cozinha e preparar pratos que ela vai amar, repletos de ingredientes fresquinhos, cores vibrantes e aquele toque de carinho que só você sabe dar? Por isso, veja 5 receitas veganas para criar memórias deliciosas e aconchegantes nesta comemoração especial!

Quibe assado

Ingredientes

1 xícara de chá de trigo para quibe

1 xícara de chá de proteína de soja

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1/4 de um pimentão picado

3 colheres de sopa de amido de milho

Suco de 1 limão

Azeite, hortelã, salsinha, sal e pimenta-do-reino a gosto

Água quente

Modo de preparo

Coloque o trigo para quibe e a proteína de soja em recipientes separados e cubra com água. Deixe hidratando por 15 minutos. Depois, escorra. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o pimentão. Transfira o refogado para um recipiente e adicione o trigo para quibe e a proteína de soja. Tempere com o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino, a hortelã, a salsinha e o azeite de oliva. Misture até ficar homogêneo. Acrescente o amido de milho e misture. Transfira a massa para uma forma untada com azeite e faça cortes sobre o quibe com uma faca. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.

Risoto de cogumelos com ervas

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

4 xícaras de chá de caldo de legumes

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de cogumelos Paris fatiado

Paris fatiado 2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de vinho branco seco

1 colher de sopa de tomilho fresco

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o caldo de legumes em fogo médio e mantenha-o quente. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os cogumelos e refogue até murcharem. Acrescente o arroz e mexa bem. Adicione o vinho e cozinhe até evaporar. Aos poucos, acrescente o caldo de legumes, mexendo constantemente, até o arroz ficar al dente. Em seguida, adicione as ervas e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Lasanha de berinjela com tofu

Ingredientes

3 berinjelas cortadas em fatias finas

1 xícara de chá de tofu esfarelado

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de espinafre refogado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe as fatias de berinjela. Em uma travessa, faça camadas alternando entre molho de tomate, berinjela, espinafre e tofu. Repita as camadas até os ingredientes acabarem, finalizando com molho de tomate. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos.

Moqueca de banana-da-terra Imagem: Marcelo Moryan | Shutterstock

Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

3 bananas-da-terra maduras e cortadas em rodelas

1 pimentão vermelho fatiado

1 pimentão amarelo fatiado

1 cebola-roxa cortada em rodelas

2 tomates picados

1 xícara de chá de leite de coco

1/4 de xícara de chá de azeite de dendê

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione os pimentões e os tomates e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as rodelas de banana-da-terra e misture delicadamente. Despeje o leite de coco, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos. Finalize com o coentro e sirva em seguida.

Torta rústica de legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1/3 de xícara de chá de óleo vegetal

1/2 de xícara de chá de água gelada

1 abobrinha fatiada

1 cenoura fatiada

1 batata-doce fatiada

1 cebola-roxa fatiada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o óleo e a água até obter uma massa homogênea. Com um rolo, abra a massa em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo. Coloque a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, deixando um pouco de borda para dobrar sobre o recheio. Em um recipiente, coloque todos os vegetais e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha sobre a massa. Dobre as bordas sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos.