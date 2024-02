Veja como utilizar essa leguminosa para preparar pratos deliciosos

A lentilha é um alimento nutritivo e repleto de benefícios para a saúde. Essas pequenas leguminosas são uma excelente fonte de proteína vegetal, fibras, ferro, vitaminas do complexo B e diversos minerais essenciais. Além disso, a lentilha é incrivelmente versátil na cozinha, adaptando-se facilmente a uma variedade de receitas vegetarianas.

Por isso, a seguir, confira como preparar 5 receitas vegetarianas com lentilha!

Bolinho de lentilha

Ingredientes

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

2 xícaras de chá de lentilha cozida

1 xícara de chá de aveia em flocos

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de sal

1/2 colher de sopa de orégano

1 xícara de chá de salsinha

Azeite e água a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Reserve. No liquidificador, coloque a aveia em flocos e triture por 2 minutos. Acrescente todos os ingredientes no liquidificador, inclusive a cebola e o alho refogados, e pulse 6 vezes. Se necessário, adicione 1 ou 2 colheres de sopa de água. Depois, transfira a massa para um recipiente e faça bolinhas. Unte uma assadeira com um pouco de azeite, coloque os bolinhos e leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos. Sirva em seguida.

Espaguete com bolonhesa de lentilha

Ingredientes

1/2 xícara de chá de lentilha

4 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de cebola picada

1 kg de tomate sem pele , sem sementes e picado

, sem sementes e picado 1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de manjericão

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

600 g de macarrão tipo espaguete

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Depois, escorra a lentilha e lave-a em água corrente. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os tomates e cozinhe até desmanchar e formar um molho. Coloque a lentilha, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Adicione o manjericão e o cheiro-verde e misture. Desligue o fogo e reserve. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e sirva com o molho.

Assado de lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1 cenoura ralada

1 pimentão vermelho picado

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

3 xícaras de chá de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a lentilha e refogue por mais 3 minutos. Cubra com a água e cozinhe por 15 minutos. Depois, escorra a lentilha e aguarde esfriar. Em um recipiente, junte todos os ingredientes, inclusive a lentilha, e amasse até obter uma massa. Modele a massa como desejar e coloque em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Salada de lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha

10 tomates-cerejas cortados ao meio

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1/2 cebola-roxa cortada em meia-lua

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Depois, escorra a lentilha e lave-a em água corrente. Em uma panela, coloque a lentilha e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 12 minutos. Desligue o fogo, escorra e aguarde esfriar. Em um recipiente, coloque a lentilha, os tomates-cerejas, a cebolinha e a cebola. Misture bem e tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Curry de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 1/2 colher de sopa de curry em pó

1 colher de sopa de açafrão em pó

1 colher de chá de coentro em pó

1/2 colher de café de pimenta caiena

350 g de molho de tomate

1 cenoura cortada em cubos

100 ml de leite de coco

Azeite e sal a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Depois, escorra a lentilha e lave-a em água corrente. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o curry, o açafrão, o coentro e a pimenta caiena. Misture e refogue por mais 3 minutos. Adicione a lentilha e a cenoura, misture e cubra com água. Tempere com sal e cozinhe por 30 minutos. Acrescente o leite de coco e misture. Sirva em seguida.