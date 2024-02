5 receitas vegetarianas de rolinho primavera

Aprenda a preparar versões sem ingredientes de origem animal desse típico prato vietnamita

Com origem vietnamita, o rolinho primavera ultrapassou fronteiras e conquistou o paladar de diferentes nações. Tradicionalmente preparado com uma massa de farinha recheada com carne ou frutas do mar, o prato é um dos queridinhos quando o assunto são aperitivos práticos e gostosos. Tudo isso porque ele é perfeito para ser servido em qualquer ocasião.

Mas o incrível mesmo é que ele não se limita apenas a um sabor e pode ser consumido até por quem segue a dieta vegetariana, pois combina com uma infinidade de recheios. Por isso, confira 5 receitas de rolinho primavera vegetarianos que prometem conquistar o seu paladar!

Rolinho primavera com repolho e cenoura

Ingredientes

Massa

5 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de água

1/2 colher de chá de sal

Farinha de trigo para polvilhar

Óleo de girassol para fritar

Recheio

500 g de repolho picado

picado 300 g de cenoura descascada e ralada

Sal, molho de pimenta e molho de soja a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano e deixe descansar de um dia para o outro. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha um pouco de massa e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Após, distribua o recheio sobre as massas, dobre as pontas e as laterais de cada uma delas para dentro e enrole. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, disponha os rolinhos e frite até dourar. Sirva em seguida.

Rolinho primavera de frutas

Ingredientes

4 folhas de arroz

2 kiwis descascados e picados

125 g de cereja sem semente

125 g de morango picado

picado Polpa de 1 manga picada

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água e, aos poucos, disponha as folhas de arroz para hidratar por 1 minuto. Após, transfira as folhas para uma superfície lisa e recheie com as frutas. Dobre as pontas e as laterais das folhas para dentro e enrole. Sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado com calda de chocolate.

Rolinho primavera de abobrinha

Ingredientes

1 abobrinha

4 folhas de alface lavadas e cortadas em tiras

1 cenoura descascada e ralada

1 beterraba descascada e ralada

1 colher de sopa de semente de linhaça

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface, a cenoura e a beterraba e tempere com sal, azeite e vinagre. Reserve. Com a ajuda de uma faca, fatie a abobrinha finamente. Transfira para um recipiente, tempere com sal, azeite e vinagre. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da mistura de vegetais reservada e disponha sobre uma das fatias de abobrinha. Polvilhe com linhaça, enrole e corte ao meio. Repita o processo com toda a abobrinha e sirva em seguida.

Rolinho primavera com folha de arroz

Ingredientes

12 folhas de arroz

1 abobrinha cortada em tiras

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 manga descascada e cortada em tiras

descascada e cortada em tiras Polpa de 1 abacate cortado em tiras

1 colher de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de água

Vinagre de vinho branco e açúcar a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o vinagre de vinho branco, o açúcar e o amido de milho diluído na água e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma textura cremosa. Em um recipiente, coloque a água e, aos poucos, disponha as folhas de arroz. Hidrate as folhas por 1 minuto e transfira para uma superfície lisa. Recheie com abobrinha, pimentão, manga e abacate. Dobre as pontas e as laterais das folhas para dentro e enrole. Com a ajuda de uma faca, corte ao meio e sirva em seguida.

Rolinho primavera recheado com banana

Ingredientes

5 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de água

1/2 colher de chá de sal

Farinha de trigo para polvilhar

Óleo de girassol para fritar

8 bananas-nanicas

Açúcar e canela a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as bananas, o açúcar e a canela, e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano e deixe descansar de um dia para o outro. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha um pouco de massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Descasque as bananas, disponha sobre um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o açúcar e a canela e mexa para incorporar. Após, distribua o recheio sobre as massas, dobre as pontas e as laterais de cada uma delas para dentro e enrole. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, frite os rolinhos até dourar. Sirva em seguida.