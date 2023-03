5 saladas leves e nutritivas para começar bem a semana

Aprenda a preparar receitas saudáveis e deliciosas

Salada de grão-de-bico com pepino e tomate Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock

As saladas costumam ser as opções favoritas durante as dietas. Ricas em vitaminas e nutrientes essenciais para o corpo, também são práticas e saborosas. Isso porque a combinação de diferentes tipos de ingredientes tem proporcionado novos sabores, quebrando o conceito de que, geralmente, as saladas são sem graça. A seguir, confira 5 receitas de saladas saudáveis e leves para incrementar o almoço.

Salada de grão-de-bico com pepino e tomate

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico

1 xícara de chá de tomate-cereja picado

1/2 xícara de chá de pepino picado

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa fatiada

Suco de 1 limão

Sal, azeite, vinagre e coentro picado a gosto

Água para cozinhar e deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água, coloque o vinagre e deixe de molho por 8 horas, trocando a água na metade do tempo. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio por 25 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e deixe os grãos esfriarem. Em seguida, em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o tomate, o pepino, a cebola e mexa bem. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Polvilhe com coentro e sirva em seguida.

Salada de repolho com brócolis

Ingredientes

1/2 repolho roxo lavado e picado

100 g de queijo fresco em cubos

1 cenoura descascada e ralada

1/2 brócolis lavado

lavado 1 dente alho descascado e amassado

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de brócolis, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e fatie os brócolis. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte os floretes de brócolis e doure levemente. Desligue o fogo e espere esfriar. Em um recipiente, coloque o repolho, a cenoura, os floretes de brócolis, o queijo fresco e mexa bem. Tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Salada de beterraba com laranja

Ingredientes

4 beterrabas lavadas, descascadas e cortadas ao meio

lavadas, descascadas e cortadas ao meio 1 laranja descascada e cortada em gomos

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

1/2 colher de sopa de azeite

6 folhas de hortelã

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água gelada para deixar de molho

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as beterrabas, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, corte as beterrabas em cubos e reserve. Em um recipiente, coloque a cebola, cubra com a água gelada e deixe de molho por 10 minutos. Após, escorra a água, transfira a cebola para um recipiente, junte a beterraba, os gomos de laranja, as folhas de hortelã e misture bem. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Salada de alface com frango (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

Salada de alface com frango

Ingredientes

Frango

2 peitos de frango sem pele, sem osso e cortados em filés

sem pele, sem osso e cortados em filés 2 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de páprica-doce

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite para grelhar

Salada

1 maço de alface lavado

3 tomates-cerejas cortados ao meio

1 cebola-roxa descascada e fatiada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, coloque o frango, o alho, o suco de limão, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e misture bem. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés de frango e grelhe os dois lados. Desligue o fogo, espere esfriar e corte em cubos. Reserve.

Salada

Em um recipiente, coloque as folhas de alface, os tomates, a cebola e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Acrescente o frango e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Salada de rúcula com manga

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mel

1 manga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 maço de rúcula

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de rúcula e tempere com o azeite, sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 5 minutos. Após, lave a manga em água corrente, descasque e corte em cubos. Adicione a manga às folhas de rúcula, coloque o mel e misture bem. Sirva em seguida.