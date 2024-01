5 saladas ricas em proteínas para o almoço

Aprenda a preparar receitas fáceis e deliciosas para o dia a dia

Salada de rúcula com salmão e abacate Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

Para aqueles que desejam ganhar massa muscular e manter uma dieta leve, as saladas proteicas são uma boa opção. Ricas em nutrientes, elas fornecem substâncias necessárias para manter o bem-estar do organismo e uma alimentação saudável. Além disso, são econômicas e fáceis de fazer. Por isso, confira 5 receitas de saladas proteicas deliciosas para você incluir na dieta e obter uma refeição completa!

Salada de rúcula com salmão e abacate

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

Polpa de 2 abacates picadas

picadas 1 pepino picado

10 tomates-cereja cortados

400 g de salmão defumado fatiado

1 colher de sopa de sementes de chia

Suco de 2 limões

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a rúcula, o abacate, o pepino, os tomates-cereja e o salmão e misture. Junte as sementes de chia e mexa para incorporar. Tempere com suco de limão e sal e sirva em seguida.

Salada de quinoa com frango

Ingredientes

100 g de peito de frango grelhado e cortado em fatias

grelhado e cortado em fatias 100 g de quinoa cozida

5 tomates-cerejas cortados ao meio

1 pepino cortado em rodelas

1/2 cebola-roxa descascada e cortada em fatias finas

Polpa de 1 abacate cortado em fatias finas

100 g de iogurte grego

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de rúcula a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a rúcula, a quinoa, o frango, o pepino, a cebola, o abacate e o tomate-cereja. Reserve. Em outro recipiente, coloque o iogurte, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Após, despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de lentilha com queijo feta

Ingredientes

80 g de lentilha

250 ml de água

40 g de queijo feta picado

150 g de tomates-cereja cortados ao meio

1 pimentão amarelo sem sementes e picado

1 cebola-roxa descascada e cortada em fatias

Sal, salsa picada, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, descarte a água e reserve. Em um recipiente, coloque a cebola-roxa, a salsa, os tomates-cereja, o pimentão e o queijo feta e misture bem. Junte a lentilha e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite e sirva em seguida.

Salada de brócolis com abacate Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock

Salada de brócolis com abacate

Ingredientes

2 ovos cozidos e descascados

cozidos e descascados 1 colher de sopa de azeite

Floretes de 1 brócolis cozidos

1 pepino descascado e cortado em rodelas

Polpa de 2 abacates

100 g de iogurte grego

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o brócolis, o pepino, os ovos e o abacate e misture bem. Após, em um recipiente, coloque o azeite, o iogurte, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino do reino e misture bem. Regue a salada com a mistura e sirva em seguida.

Salada de beterraba com grão-de-bico

Ingredientes

1 kg beterraba

1 colher de chá cominho em pó

2 colheres de chá de vinagre de vinho tinto

1 colher de sopa suco de limão

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

200 g ricota picada

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as beterrabas, o azeite e o sal e misture bem. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por 40 minutos. Desligue o forno, espere amornar, retire as cascas e pique os vegetais. Em um recipiente, coloque o cominho, o vinagre, o suco de limão, o sal e o azeite e misture bem. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o grão-de-bico até dourar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, em um recipiente, coloque as beterrabas, o molho, o grão-de-bico e a ricota e misture bem. Salpique com salsinha e mexa para incorporar. Sirva em seguida.