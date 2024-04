Veja como preparar opções simples e deliciosas para aumentar a saúde

Salada de espinafre e morango Imagem: 9dream studio | Shutterstock

A vitamina C, conhecida por seu papel vital na manutenção da saúde do sistema imunológico e na proteção contra infecções, também é essencial na produção de colágeno, ajudando a manter a pele, os vasos sanguíneos, os ossos e o tecido conjuntivo fortes e saudáveis. Com benefícios que vão desde a melhoria da absorção de ferro até a redução do risco de doenças crônicas, a importância desse nutriente não pode ser subestimada.

Por isso, confira 5 saladas ricas em vitamina C para fortalecer a imunidade!

Salada de morango e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de morangos fatiados

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/4 de xícara de chá de queijo feta

Suco de 1 laranja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Combine o espinafre, os morangos e as nozes em um recipiente. Regue com suco de laranja e misture suavemente. Adicione o queijo feta por cima e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de pimentões

Ingredientes

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 pimentão verde cortado em tiras

1 cebola-roxa fatiada

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Misture todos os pimentões e a cebola-roxa em uma saladeira. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Mexa bem e sirva.

Salada de kiwi com agrião

Ingredientes

4 kiwis descascados e fatiados

2 xícaras de chá de agrião

1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Combine o agrião e o kiwi em uma saladeira. Em seguida, adicione as amêndoas laminadas. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture tudo suavemente e sirva.

Salada crítica com manga e tomate Imagem: pada smith stockphoto | Shutterstock

Salada cítrica com manga e tomate

Ingredientes

2 mangas cortadas em cubos

1 xícara de chá de tomates-cereja cortados

Suco de 2 limões

Folhas de coentro picadas, cebola-roxa picada e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a manga e os tomates-cereja. Tempere com suco de limão e sal. Adicione o coentro e misture delicadamente antes de servir.

Salada tropical de abacaxi

Ingredientes

2 xícaras de chá de abacaxi cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1/2 xícara de chá de coco fresco ralado

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

Sal a gosto

Modo de preparo

Misture o abacaxi e o pimentão em uma saladeira. Adicione o coco ralado. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o mel e o sal. Despeje o molho sobre a salada e misture bem. Sirva em seguida.