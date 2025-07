Veja como preparar receitas deliciosas para o seu lanche da tarde

Sanduíche natural de abacate com ovo Imagem: beats1 | Shutterstock

O abacate é um ingrediente versátil que se adapta facilmente a diferentes preparações, inclusive em sanduíches. Rico em gorduras boas, fibras, vitaminas e minerais, ele acrescenta cremosidade, sabor e valor nutricional às receitas. Por isso, é uma excelente escolha para quem busca opções de lanches práticos, saudáveis e equilibrados para o dia a dia.

Abaixo, confira 5 sanduíches saudáveis e práticos com abacate!

Sanduíche natural de abacate com ovo

Ingredientes

2 fatias de pão integral

1/2 abacate maduro fatiado

fatiado 1 ovo cozido fatiado

2 folhas de alface

2 fatias finas de queijo branco

1 colher de sopa de creme de ricota

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as fatias de abacate com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Passe o creme de ricota nas fatias de pão. Sobre uma das fatias, monte o sanduíche com o abacate, o ovo, o queijo e as folhas de alface. Feche com a outra fatia de pão e corte ao meio na diagonal. Sirva em seguida.

Wrap de abacate com atum e hortelã

Ingredientes

2 folhas grandes de wrap integral

1 abacate maduro

170 g de atum sólido ao natural escorrido

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de iogurte natural

8 folhas de hortelã picadas

1 cenoura ralada

1/2 pepino cortado em fatias finas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse o abacate com um garfo e misture com o suco de limão, o iogurte, o sal, a pimenta-do-reino e a hortelã. Acrescente o atum escorrido à mistura e mexa bem para incorporar. Aqueça as folhas de wrap levemente em uma frigideira em fogo médio para facilitar na hora de enrolar. Espalhe a pasta de abacate com atum sobre o wrap, cubra com fatias de pepino e cenoura ralada. Enrole o wrap como um rocambole, firme, e corte ao meio na diagonal. Sirva em seguida.

Sanduíche de abacate com salmão defumado e cebolinha

Ingredientes

4 fatias de pão integral

1 abacate maduro

Suco de 1/2 limão

100 g de salmão defumado cortado em fatias

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Amasse o abacate com um garfo em um prato, adicione o suco de limão, a pimenta-do-reino e a cebolinha. Misture bem até formar um creme. Espalhe a mistura de abacate sobre as fatias de pão. Distribua as fatias de salmão defumado por cima. Regue com um fio de azeite e feche os sanduíches. Sirva em seguida.

Torrada com abacate e ovo pochê Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock

Torrada com abacate e ovo pochê

Ingredientes

2 fatias de pão integral com gergelim

com gergelim 1 abacate maduro

2 ovos

1 colher de chá de vinagre

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas frescas de manjericão para decorar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse a polpa do abacate com um garfo até formar um purê rústico. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Reserve. Em uma panela pequena, aqueça água em fogo baixo até quase ferver (não pode borbulhar). Adicione o vinagre. Quebre um ovo em uma tigela pequena e, com cuidado, despeje-o na água. Cozinhe por cerca de 3 minutos, até que a clara esteja firme e a gema ainda mole. Retire com uma escumadeira. Repita com o segundo ovo. Torre levemente as fatias de pão em uma frigideira em fogo médio. Espalhe o abacate amassado sobre cada fatia. Coloque um ovo pochê sobre cada uma. Decore com folhas de manjericão e sirva imediatamente.

Sanduíche vegano com abacate, pepino e brotos

Ingredientes

4 fatias de pão integral vegano

1 abacate maduro

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 pepino japonês cortado em rodelas finas

1 xícara de chá de broto de alfafa

1 colher de chá de azeite de oliva

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse o abacate com um garfo e misture com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino, formando uma pasta cremosa. Toste levemente as fatias de pão em uma frigideira em fogo médio. Espalhe a pasta de abacate sobre duas das fatias de pão. Sobre o abacate, disponha as rodelas de pepino e os brotos. Finalize com um fio de azeite. Feche o sanduíche com as outras fatias de pão e sirva em seguida.