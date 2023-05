5 segredos por trás dos cabelos da Shakira

Hairstylist conta como você pode copiar a cor, a finalização e o corte usados pela artista

Shakira passou boa parte da carreira com cabelos loiros Imagem: Reprodução Digital | Instagram @shakira

O cabelo da cantora Shakira é uma das características mais marcantes de sua imagem pública, servindo como uma espécie de marca registrada. Os fios longos, ondulados e loiros são uma extensão da personalidade da artista, transmitindo uma mensagem de harmonia, leveza, movimento e alegria.

A seguir, o hair stylist Rodrigo Cintra, coapresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT/Discovery Home & Health), explica como você pode se inspirar na cor, no corte e na finalização usada pela artista. Confira!

1. Como é o cabelo da Shakira?

Shakira nasceu com os cabelos escuros (Imagem: Reprodução Digital | Arquivo Pessoal)

Antes de alcançar fama mundial, Shakira tinha uma aparência diferente da que é conhecida atualmente. Seus cabelos, que agora são loiros e ondulados, eram naturalmente escuros e volumosos, com uma finalização natural. Essa aparência era mais típica do estilo latino-americano de beleza, que valoriza cabelos escuros e volumosos.

2. Evolução das cores

Shakira passou boa parte da carreira com os cabelos loiros (Imagem: Reprodução Digital | Instagram @shakira)

Hoje, Shakira é uma verdadeira camaleoa. Já investiu nos tons loiros mais quentes e dourados, com uma mixagem de mechas mais claras e escuras. Essa técnica é perfeita para criar profundidade e deixar as madeixas com mais movimento, sem aquele efeito de cor chapada.

Ela também já apostou em tons acobreados e avermelhados que, aliás, são ótimas pedidas para o outono. Investiu, até, nas cores fantasias, como o pink e o rosé.

O importante, para quem quer mudar as nuances, é buscar ajuda de um cabeleireiro, para que ele possa te auxiliar na escolha da cor que harmoniza melhor. Assim, é possível evitar fios manchados, quebrados e, até mesmo, frustrações em relação à tonalidade.

3. Tratamentos para cabelos coloridos

A artista também ousa em tons avermelhados (Imagem: Reprodução Digital | Instagram @shakira)

O processo de tintura começa antes da descoloração/coloração. É imprescindível que você faça um cronograma capilar com hidratação, nutrição e reconstrução. Durante o processo de descoloração/coloração, o cabeleireiro pode usar um produto do tipo plex, que protege o fio, permitindo a química, mas sem agressão.

Depois, em casa, use uma linha de produtos para cabelos coloridos, inclusive uma máscara com cor, para retocar os fios. Além disso, é interessante ir ao salão pelo menos uma vez ao mês para fazer um tratamento mais intenso e dar um up no look. As manutenções também são mais frequentes, porque evitam o desbotamento e mantêm o brilho e a saúde capilar.

4. Corte em camadas

Corte em camadas valoriza os fios (Imagem: Reprodução Digital | Instagram @shakira)

Como Shakira tem bastante volume nos cabelos, é necessário investir em um corte em camadas, pois eles distribuem igualmente a proporção, deixando o visual mais harmônico. Vale lembrar que as camadas precisam ter uma distância de 2 cm umas das outras, a fim de que as mechas não fiquem marcadas, ralas ou até parecendo que estão quebradas.

5. Cantora aposta em diversas finalizações

Shakira gosta de variar as finalizações no cabelo (Imagem: Frederic Legrand – COMEO | Shutterstock)

A cantora também curte variar nas finalizações; hora está com o cabelo liso e, logo em seguida, aparece com ele ondulado ou cacheado. Mas como isso é possível? Visando conquistar esses efeitos, ela recorre a ferramentas de calor, como chapinha e secador.

Nesse cenário, é importante ressaltar que, na hora de usá-las, é indispensável aplicar um protetor térmico nas madeixas, para que elas não queimem ou mudem de cor. Já os cachos, com esse aspecto mais bagunçadinho, podem ser feitos aplicando um creme com função ativadora e amassando as mechas utilizando uma toalha ou camiseta de algodão.

Por Ana Marigliani