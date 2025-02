Veja produções recentes que vão tornar o seu descanso mais divertido

O feriado do Carnaval é uma ótima oportunidade para começar uma nova série Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

O feriado de Carnaval está chegando, e nada melhor do que aproveitar esse tempo livre para maratonar séries! Se você está procurando algo novo para assistir, há várias opções interessantes que vão te prender do início ao fim. “Beleza Fatal”, por exemplo, traz uma história de vingança cheia de reviravoltas. Para os românticos, o dorama “Um Amor de Cinema” conta uma emocionante história de amor e os desafios da indústria cinematográfica. Para quem gosta de suspense, a série “Dia Zero” traz uma trama intrigante sobre um ataque cibernético.

A seguir, confira 5 séries novas para maratonar no feriado de Carnaval!

1. Beleza Fatal

‘Beleza Fatal’ acompanha Sofia, que busca vingança contra sua tia Lola Imagem: Reprodução digital | Max

A trama acompanha Sofia (Camila Queiroz), que busca vingança contra sua tia Lola (Camila Pitanga), uma poderosa dona de uma clínica de estética chamada LolaLand. Lola é responsável pela prisão injusta da mãe de Sofia, Cléo (Vanessa Giácomo), e acobertar outros crimes. Então, a jovem se infiltra na vida da tia para destruí-la, enquanto lida com suas próprias dúvidas sobre o preço da vingança. No meio dessa rivalidade familiar, temas como padrões de beleza e obsessão pela estética são explorados, refletindo questões atuais sobre a busca pela perfeição física.

Onde assistir: Max.

2. Um Amor de Cinema

Em ‘Amor de cinema’, Kim Moo Bi e Choi Woo Yeon enfrentam diversos desafios para ficarem juntos Imagem: Reprodução digital | Netflix

O dorama acompanha Kim Moo Bi (Park Bo-young), uma assistente de direção que tem o sonho de seguir os passos de seu pai, um cineasta experiente, e se tornar diretora de filmes. Durante sua jornada, ela cruza o caminho de Choi Woo Yeon (Choi Woo-sik), um apaixonado crítico de cinema, e os dois iniciam um romance breve, mas intenso.

Anos depois, o destino os reconecta, e juntos eles enfrentam desafios pessoais e profissionais enquanto tentam retomar o relacionamento e alcançar seus objetivos no mundo do cinema. A trama mistura romance e comédia, explorando as complexidades das relações e como o passado influencia o futuro.

Onde assistir: Netflix.

3. Dia Zero

Na série ‘Dia Zero’, George Mullen e Evelyn Mitchell investigam as causas de um ataque cibernético catastrófico Imagem: Reprodução digital | Netflix

A trama acompanha o ex-presidente dos Estados Unidos George Mullen (Robert De Niro) e a atual presidente Evelyn Mitchell (Angela Bassett), que juntos lideram uma comissão encarregada de investigar um catastrófico ataque cibernético que causou milhares de mortes e mergulhou o país em um estado de caos.

Enquanto desvendam uma rede de mentiras, ambos enfrentam dilemas éticos e jurídicos, tentando separar a verdade de uma realidade cheia de conspirações e manipulações. A narrativa questiona até que ponto a verdade pode ser distorcida e os sacrifícios necessários para garantir a segurança nacional.

Onde assistir: Netflix.

4. Sabor Caseiro com Antoni Porowski

A série ‘Sabor Caseiro com Antoni Porowski’ traz uma jornada sobre a influência da culinária na família de atores de diversos lugares do mundo Imagem: Reprodução digital | Disney+

Antoni Porowski, especialista em culinária e estrela de ‘Queer Eye’, conduz celebridades em viagens pelo mundo para descobrir as origens gastronômicas de suas famílias. A série, dividida em seis episódios, combina cultura, sabores tradicionais e autoconhecimento, explorando países como Itália, Alemanha, Reino Unido, Senegal, Coreia do Sul e Bornéu.

Entre os convidados, está a atriz Florence Pugh, que investiga a influência da culinária britânica em sua história familiar. Cada episódio traz uma refeição especial, celebrando conexões culturais e reforçando o papel da alimentação como um vínculo entre gerações.

Onde assistir: Disney+.

5. A Dona da Bola

A série ‘A Dona da Bola’ acompanha Isla, que inesperadamente assume o time de basquete da família Imagem: Reprodução digital | Netflix

A história acompanha Isla Gordon (Kate Hudson), a única filha entre 3 irmãos, que assume inesperadamente a presidência do time de basquete profissional Los Angeles Waves, após um escândalo que leva seu irmão mais velho a deixar o cargo. Então, ela precisa enfrentar desafios dentro e fora da equipe para provar sua competência em um meio majoritariamente masculino e levar o time ao sucesso.

Onde assistir: Netflix.