5 séries parecidas com Friends que vale a pena assistir

Confira produções cativantes para dar boas risadas e acompanhar amizades duradouras

Ainda que Friends seja uma série singular, existem muitas opções parecidas que podem te cativar Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros Pictures

Se você é fã de Friends e está em busca de novas séries que capturem o mesmo espírito envolvente e descontraído, há um vasto mundo de opções esperando por você. As amizades hilariantes, os momentos memoráveis e as risadas contagiantes que tornaram a produção clássica também encontram similaridades em outros seriados que também merecem sua atenção.

A seguir, veja 5 séries parecidas com Friends para você adicionar ao seu catálogo. Aproveite e dê boas risadas!

O dia a dia da polícia em ‘Brooklyn Nine-nine’ é retratado de forma divertida e inteligente Imagem: Reprodução Digital | Fox, NBC

1. Brooklyn Nine-nine (2013)

O seriado é uma comédia policial que cativa os espectadores com sua mistura inteligente de humor afiado e personagens carismáticos. Situada na fictícia 99ª Delegacia de Polícia do Brooklyn, a série segue Jake Peralta, interpretado por Andy Samberg, um detetive talentoso, mas brincalhão. A dinâmica cômica se estende para além dele, abraçando um elenco diversificado de personagens, cada um com suas peculiaridades e charmes únicas.

A série destaca-se por sua abordagem leve ao gênero policial, usando a comédia para explorar questões sérias, como diversidade e relações interpessoais no ambiente de trabalho. Também fazem parte do elenco Andre Braugher (Raymond Holt), Melissa Fumero (Amy Santiago), Terry Crews (Terry Jeffords) e Stephanie Beatriz (Detetive Rosa) e Chelsea Peretti (Gina Linetti).

Onde assistir: Netflix.

Em ‘How I Met Your Mother’, o sexteto de amigos nos lembra os desafios da vida adulta Imagem: Reprodução Digital | CBS

2. How I Met Your Mother (2005)

A série conquistou o coração dos espectadores ao contar a história épica do protagonista, Ted Mosby (Josh Radnor), em busca do amor verdadeiro. Narrado por ele mesmo no futuro, a produção é uma mistura de comédia e drama, ambientada em Nova York. O grupo central de amigos, incluindo Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan), Barney (Neil Patrick-Harris) e Robin (Cobie Smulders), adiciona camadas de humor e complexidade às narrativas românticas.

Com uma estrutura não linear, com Ted contando aos filhos os altos e baixos de sua jornada amorosa, a série cria suspense e nostalgia. Ao abordar temas como amizade, carreira e amor, ‘How I Met Your Mother’ se destaca porque oferece tanto risadas quanto reflexões sobre as complexidades da vida adulta.

Onde assistir: Star+.

A convivência entre os quatro colegas de apartamento, em ‘New Girl’, é recheada de humor e amizade Imagem: Reprodução Digital | Fox

3. New Girl (2011)

O seriado mergulha na vida de Jess Day, interpretada por Zooey Deschanel, uma professora excêntrica que, após um término, decide se mudar para um apartamento com três solteiros desajustados. A dinâmica única entre ela e seus novos colegas — Nick (Jake Johnson), Schmidt (Max Greenfield) e Winston (Lamorne Morris) — cria uma comédia irresistível e cheia de situações hilárias.

A série destaca-se pela sua abordagem refrescante às amizades e aos relacionamentos, misturando momentos divertidos com toques de ternura. Zooey Deschanel traz um charme peculiar ao papel de Jess, enquanto os companheiros adicionam suas singularidades, resultando em um grupo cativante e divertido.

Onde assistir: Star+.

Em ‘The Big Bang Theory’, o encontro entre um grupo de nerds e uma aspirante à atriz resulta em uma série hilária Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros Pictures

4. The Big Bang Theory (2007)

Essa série icônica se destaca por sua combinação única de humor geek, personagens memoráveis e situações cômicas. Centrada em um grupo de amigos altamente inteligentes, mas socialmente desajeitados, a produção oferece uma visão engraçada e autêntica da vida nerd.

A dinâmica entre o físico teórico Leonard (Johnny Galecki), o físico experimental Sheldon (Jim Parsons), o engenheiro Howard (Simon Helberg) e o astrofísico Raj (Kunal Nayyar) é aprimorada pela chegada da vizinha Penny (Kaley Cuoco), uma atriz aspirante.

O destaque vai para Jim Parsons, que, ao interpretar o brilhante e peculiar Sheldon Cooper, traz uma dose única de humor à série. ‘The Big Bang Theory’ não apenas explora as complexidades de amizade e relacionamentos, mas também celebra a cultura geek de maneira positiva, tornando-se uma referência na televisão.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

‘Modern Family’ apresenta, com humor e perspicácia, três núcleos familiares diferentes Imagem: Reprodução Digital | American Broadcasting Company, USA Network

5. Modern Family (2009)

‘Modern Family’ oferece uma visão refrescante e contemporânea sobre as complexidades da vida familiar. A partir do formato de falso documentário, a série apresenta a diversificada família Pritchett-Dunphy, composta por três núcleos interligados. A abordagem inovadora da narrativa permite uma exploração envolvente dos desafios e das alegrias da vida moderna.

Os personagens cativantes, desde o patriarca Jay Pritchett (Ed O’Neill) até o casal Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) e Cameron (Eric Stonestreet), são interpretados com destreza, contribuindo para o caráter único da série.

Essa sitcom abraça a diversidade e desafia estereótipos, proporcionando momentos hilariantes e tocantes enquanto lida com temas como amor, aceitação e crescimento. O elenco também integra Ty Burrell, como Phil Dunphy, Julie Bowen, como Claire Dunphy, e Sarah Hyland interpretando Haley Dunphy.

Onde assistir: Star+.