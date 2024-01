5 séries sobre futuro distópico surpreendentes

Conheça opções fascinantes que oferecem uma visão provocativa do que aguarda a humanidade

Séries que retratam a sociedade em futuros distópicos e inesperados despertam a curiosidade do público Imagem: Reprodução Digital | Netflix | Channel 4

Vivemos em uma era em que a ficção científica nos oferece vislumbres intrigantes e, por vezes, perturbadores do que o futuro pode reservar. No universo televisivo, séries que exploram cenários distópicos têm conquistado a atenção do público, mergulhando em mundos alternativos repletos de desafios e reviravoltas.

Muitas delas apresentam um olhar visionário sobre o que pode aguardar a humanidade, ao mesmo tempo em que nos cativam com personagens complexos e tramas surpreendentes. Nesse sentido, confira cinco séries situadas em futuros distópicos para você conhecer e refletir!

A narrativa envolvente e surpreendente de “Black Mirror” chama atenção Imagem: Reprodução Digital | Netflix | Channel 4

1. Black Mirror

A série distópica “Black Mirror” é uma antologia futurista criada por Charlie Brooker e emerge como uma obra-prima televisiva que desenterra as complexidades perturbadoras da interseção entre tecnologia e sociedade. Cada episódio é uma história independente, oferecendo uma visão única e muitas vezes perturbadora do futuro distópico.

Ao explorar temas como vigilância, inteligência artificial, realidade virtual e redes sociais, a série desafia as convenções da ficção científica, desencadeando uma montanha-russa emocional que oscila entre o fascínio e o medo.

O poder narrativo de “Black Mirror” reside na habilidade de confrontar audiências com distopias que, embora exageradas, ecoam inquietantemente a realidade contemporânea. Desde o seu lançamento, a série se tornou famosa e continua a atrair a atenção dos fãs do gênero.

Onde assistir: Netflix.

A série “The Handmaid’s Tale – O conto da Aia” consegue capturar a essência de um mundo tomado por extremismos Imagem: Reprodução Digital | Hulu

2. The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia

Esta série é uma adaptação do romance distópico de Margaret Atwood e retrata uma realidade angustiante de uma sociedade totalitária chamada Gilead. Com uma ambientação visualmente impactante e performances intensas, transporta os espectadores a um futuro sombrio em que as mulheres são subjugadas a papéis rigidamente definidos.

Elisabeth Moss, no papel de June Osborne/Offred, conduz a narrativa com uma potência emocional arrebatadora, explorando a resistência silenciosa diante da opressão. A trama, repleta de reviravoltas e reflexões profundas sobre temas como feminismo, religião e poder, desenha um paralelo inquietante com questões contemporâneas.

Onde assistir: Star+, Globoplay, Paramount+ e Prime Video.

O universo distópico de “The Walking Dead” se tornou famoso por mostrar uma realidade tomada por zumbis Imagem: Reprodução Digital | AMC; AMC Networks; Fox Broadcasting Company

3. The Walking Dead

Essa talvez seja uma das séries mais icônicas da televisão, com um cenário pós-apocalíptico desenvolvido por mais de 10 anos. Baseada na aclamada série em quadrinhos de Robert Kirkman, a trama segue um grupo de sobreviventes enfrentando não apenas zumbis, mas também os próprios dilemas morais e os conflitos humanos em um mundo devastado.

Ao longo das temporadas, é possível testemunhar a evolução dos personagens, desde a luta pela sobrevivência até a construção de comunidades e o confronto com ameaças humanas igualmente perigosas. Também conhecido por suas reviravoltas emocionantes e momentos impactantes, o seriado destaca-se por explorar a resiliência e a fragilidade da condição humana diante da adversidade.

Com uma mistura de horror, ação e drama, “The Walking Dead” é um fenômeno televisivo que transcende os limites do gênero zumbi.

Onde assistir: Netflix e Star+.

Em “Sweet Tooth”, a jornada do pequeno Gus em busca de suas origens e liberdade é emocionante Imagem: Reprodução Digital | Netflix

4. Sweet Tooth

Com duas temporadas lançadas e a confirmação de uma terceira a caminho, “Sweet Tooth” segue chamando atenção dos fãs e espectadores. Baseada na graphic novel homônima de Jeff Lemire e criada por Jim Mickle, a série retrata um mundo pós-apocalíptico em que híbridos humanos-animais nascem depois de um evento cataclísmico.

A narrativa gira em torno do jovem Gus (Christian Convery), meio cervo, meio humano, cuja jornada de autodescoberta o leva a desafiar preconceitos e enfrentar perigos desconhecidos. Com uma mistura encantadora de elementos de fantasia, aventura e drama, a série conquista pela sua originalidade e sensibilidade.

Onde assistir: Netflix.

“The Leftovers” traz um cenário futurístico reflexivo e único para o público Imagem: Reprodução Digital | HBO

5. The Leftovers

Criada por Damon Lindelof e Tom Perrotta, a série é uma obra-prima que mergulha nas complexidades da condição humana diante de um evento inexplicável. Situada em um mundo em que 2% da população global desaparece misteriosamente, a série explora as ramificações psicológicas e sociais desse evento, focando em personagens residentes de Mapleton, Nova York.

No elenco, fica o destaque para as performances de Justin Theroux (Kevin Garvey) e Carrie Coon (Nora Durst). A série desafia expectativas dos espectadores ao evitar explicações fáceis e optar por uma exploração mais poética e existencial da história. Ao oferecer uma visão íntima das formas como as pessoas lidam com perdas insondáveis, “The Leftovers” se destaca como uma experiência televisiva única.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.