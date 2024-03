5 signos do zodíaco que mais gastam dinheiro

Veja quais impulsos podem influenciar as decisões financeiras desses nativos

As características de alguns signos podem contribuir para eles gastarem mais dinheiro Imagem: 365daysStudios | Shutterstock

Alguns signos do zodíaco têm uma tendência natural a gastar mais dinheiro devido às suas características intrínsecas, como apreciação pelo luxo e pela beleza, necessidade de conforto e segurança material, busca por aventura e experiências emocionantes, ou sensibilidade emocional que os leva a gastar em busca de conforto e satisfação pessoal.

Abaixo, conheça os 5 signos do zodíaco que mais esbanjam dinheiro!

1. Leão

Leão é um signo que gosta de luxo e experiências extravagantes Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

O audacioso Leão reina com seu gosto luxuoso e sua necessidade de ser o centro das atenções. Amantes de tudo que reluz, os leoninos são propensos a gastar em roupas elegantes, joias deslumbrantes e experiências extravagantes. “Os leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça”, explica a astróloga Thaís Mariano

2. Libra

Libra é um signo que gosta de gastar dinheiro com tudo aquilo que é belo Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Os equilibrados librianos são regidos por Vênus, o planeta do amor e da beleza, o que os torna apaixonados por tudo que é esteticamente agradável. Eles têm um olho refinado para o luxo e uma propensão para gastar em arte, decoração de interiores e moda de alta qualidade. “Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma. Costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, conta Thaís Mariano

3. Touro

Touro é um signo que gosta de gastar dinheiro com itens de alta qualidade Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Os persistentes taurinos têm uma relação profunda com o mundo material e uma apreciação pelo conforto. Eles valorizam a qualidade sobre a quantidade e não hesitam em gastar em itens de alta qualidade, desde roupas de grife até a gastronomia requintada. “A comida pode ser uma incrível experiência de conexão com o corpo ou virar uma fuga para tentar desviar a atenção de algo que falta”, alerta Thaís Mariano.

4. Sagitário

Sagitário é um signo que gosta de gastar dinheiro para explorar o mundo Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Os aventureiros sagitarianos têm uma paixão por explorar o mundo e experimentar novas culturas. Seu desejo por liberdade e aventura muitas vezes os leva a gastar em viagens de última hora, excursões emocionantes e experiências únicas.

Eles são impulsivos em seus gastos, seguindo sua busca pela expansão pessoal e pelo conhecimento, sem se preocupar muito com as consequências financeiras a longo prazo. “Tendem a muitos exageros: com comida, bebida, festas, viagens e opiniões”, explica Thaís Mariano.

5. Peixes

Peixes é um signo que pode gastar dinheiro em busca de conforto emocional Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Os piscianos são propensos a se deixar levar por suas emoções, o que pode levá-los a gastar impulsivamente em busca de conforto emocional. Sua natureza sensível os torna inclinados a se envolver em compras emocionais, muitas vezes em benefício de outras pessoas. “Enxergam além do que a maioria consegue ver nesse sentido, mas têm muita dificuldade de perceber a si”, analisa a astróloga.