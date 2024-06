Descubra se o seu está na lista e como lidar com essa emoção para ter um relacionamento mais harmonioso

A astrologia ajuda a descobrir quais são os nativos mais ciumentos Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

O ciúme, essa emoção complexa e às vezes difícil de controlar, pode se manifestar de maneiras diferentes dependendo da personalidade de cada um. Na astrologia, alguns signos são famosos por sentirem ciúmes mais intensamente do que outros e, nesse cenário, conhecer melhor as tendências astrológicas pode nos ajudar a entender e até melhorar nossos relacionamentos. Por isso, veja abaixo quais são os 5 signos mais ciumentos do zodíaco!

1. Touro

Os taurinos são conhecidos pelo ciúme e a desconfiança. Extremamente leais e dedicados, eles esperam o mesmo nível de compromisso de seus parceiros. “Nunca esquecem o apoio que tiveram também. São leais e fazem questão de demonstrar a importância das pessoas que importam em suas vidas”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Qualquer sinal de insegurança ou comportamento suspeito pode desencadear uma crise de ciúmes em Touro. Eles têm dificuldade em lidar com mudanças e gostam de saber todos os detalhes das atividades de seu parceiro para se sentirem seguros, por isso, é importante colocar limites nesses nativos.

2. Escorpião

Passionais, escorpianos são naturalmente ciumentos. Para eles, lealdade e confiança são fundamentais em qualquer relacionamento. Quando percebem uma possível ameaça, podem se tornar obsessivos e até vingativos. A menor suspeita é capaz de fazer com que Escorpião queira saber tudo sobre os passos da pessoa amada, gerando conflitos e tensão. “Mas, quando [os nativos] se sentem seguros e correspondidos, são intensos, dedicados e se entregam de corpo e alma”, contrapõe a astróloga Thaís Mariano.

3. Câncer

As pessoas de Câncer são românticas, sensíveis, fiéis e dedicadas à família, porém necessitam desenvolver a autoconfiança. “Podem ser muito dramáticas e até fazer chantagens emocionais usando seus sentimentos”, afirma o astrólogo Brendan Orin. Elas precisam de constantes reafirmações de amor e compromisso. Quando sentem que seu parceiro está distante ou agindo de forma estranha, o ciúme surge rapidamente. Câncer tende a se retrair e ficar na defensiva, gerando insegurança e discussões no relacionamento.

Nativos de Leão valorizam a transparência e a lealdade em uma relação Imagem: autumnn | Shutterstock

4. Leão

Um desafio do nativo de Leão é controlar as emoções. Isso porque algumas delas o fazem ter atitudes autoritárias e ser birrento. “É um signo solar, intenso e que rege o coração, e isso pode aparecer de forma desmedida quando ele não está realmente seguro de quem é”, aponta a astróloga Thaís Mariano.

Leão costuma ser confiante e seguro de si, mas, quando se trata de relacionamentos, se mostra ciumento. O orgulho leonino não tolera traições ou deslealdades. Se os nativos percebem que estão sendo traídos, podem se tornar ferozes e nunca esquecem a mágoa, afinal valorizam a transparência e a lealdade acima de tudo.

5. Áries

Arianos são impulsivos e impacientes, o que pode torná-los propensos a crises de ciúmes. Diretos, não hesitam em expressar suas suspeitas. A impulsividade de Áries desencadeia, às vezes, confrontos diretos e intensos. Quando, no entanto, trabalham a impaciência e conseguem enxergar o lado do outro, podem criar laços e viver uma relação duradoura. “Relacionar-se com um ariano, com certeza, vai trazer emoções e movimentos, além de uma boa dose de aventura e dinamismo para a sua vida”, garante a astróloga Thaís Mariano.

Importante entender que o excesso de ciúmes prejudica qualquer relação, por isso, independente do signo, é importante estabelecer limites para que o relacionamento seja saudável.