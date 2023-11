5 signos mais leais do zodíaco

Veja quais são os nativos que estão sempre dispostos a ajudar o outro em qualquer situação

Lealdade é um sentimento muito valorizado por alguns nativos do zodíaco Imagem: Seksun Guntanid | Shutterstock

Quando se trata de lealdade, existem algumas pessoas que se entregam totalmente a este sentimento. Buscando prezar pelo vínculo com os amigos ou familiares, muitas delas procuram fazer o melhor para aqueles que estão próximos, até mesmo sem considerar as suas próprias prioridades.

No entanto, como esse sentimento é um compromisso a ser seguido sem a necessidade de cobranças, não são todos os nativos que o valorizam. Por isso, confira a seguir quem são os signos mais leais do zodíaco:

1. Câncer

Tratando-se de um signo que valoriza os sentimentos, é de se esperar que os nativos de Câncer fossem os primeiros da lista. Apesar de serem reservados, os cancerianos valorizam cada momento que eles passam com as pessoas que gostam.

Por isso, eles são aquele tipo de amigos que prefere ter uma amizade sólida ao invés de vários amigos insolúveis, afinal, eles também gostam de se sentir seguros. “O interior, assim como o lar, as memórias e aquilo que possuem de valioso são tratados por eles com grande zelo”, justifica a astróloga Thaís Mariano.

2. Touro

Conhecidos por serem práticos e apegados, os taurinos gostam de se sentir seguros. Assim, eles valorizam muito a estabilidade em suas relações, o que faz deles pessoas extremamente leais. “Isso acontece em relação à vida material e nos relacionamentos. Regidos por Vênus, [os nativos de Touro] buscam conforto na matéria e nas relações”, analisa Thaís Mariano.

Esse sentimento fica ainda mais evidente quando se trata do campo afetivo, isso porque as pessoas deste signo são muito responsáveis com os acordos que fazem.

As pessoas do signo de Virgem estão sempre dispostas a oferecer auxílio aos outros (Imagem: New Africa | Shutterstock

3. Virgem

Os nativos de Virgem costumam ser parceiros leais, portanto, você pode contar com eles em qualquer momento, pois se tem uma coisa que eles gostam é de oferecer auxílio para aqueles que precisam. Isso porque eles compreendem que para evoluir precisam aprimorar as suas próprias ações e valorizam quem também busca progredir.

4. Escorpião

Apesar da fama de serem misteriosos e extremamente autoconfiantes, os escorpianos são nativos sensíveis, mesmo que não demonstrem, o que faz deles pessoas leais, pois a intensidade de seus sentimentos não permite que eles desvalorizem as emoções dos outros.

E, ainda que eles não se expressem abertamente, quando se sentem seguros, a sua lealdade não precisa ser mais questionada, já que “por trás da sua aparência imponente, há uma grande necessidade de controle e o medo de serem rejeitados”, conforme explica a astróloga Thaís Mariano.

5. Leão

As pessoas nascidas neste signo são conhecidas por serem generosas e honestas. Assim, quando elas se apegam a uma pessoa, fazem de tudo para vê-la feliz, chegando ao ponto de serem extremamente protetoras para evitar que o outro se machuque.

“Um leonino bem equilibrado consigo mesmo pode ser extremamente generoso e reconhecer com facilidade o brilho do outro e incentivá-lo a permitir que esse brilho aumente cada vez mais”, conclui Thaís Mariano.