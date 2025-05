5 signos mais propensos a se casar em 2025

Neste ano, alguns nativos passarão por um período de maior inclinação para assumir compromissos sérios

Alguns signos estarão inclinados a dar um passo a mais na relação amorosa Imagem: New Africa | Shutterstock) </p>

O ano de 2025 promete grandes transformações na vida pessoal e coletiva, e os relacionamentos não ficarão de fora dessas mudanças. Com Júpiter transitando por Gêmeos e, a partir de junho, entrando em Câncer, alguns signos passarão por um período de maior inclinação para assumir compromissos sérios, incluindo o casamento.

Abaixo, a astróloga e psicoterapeuta Eunice Ferrari lista os signos com mais chances de dizer ‘sim’ diante do altar ainda este ano!

1. Câncer

Os cancerianos poderão sentir uma necessidade maior de oficializar a união por meio do casamento tradicional Imagem: Biscotto Design | Shutterstock

Naturalmente ligado à ideia de lar, família e construção de vínculos profundos, Câncer terá um impulso especial com Júpiter entrando em seu signo em junho. Este trânsito favorecerá a expansão emocional e o desejo de consolidar relacionamentos. Os cancerianos que já estão em um namoro ou noivado poderão sentir uma necessidade maior de oficializar a união por meio do casamento tradicional.

2. Peixes

Para os piscianos, 2025 será um ano de amadurecimento e maior compromisso emocional Imagem: Biscotto Design | Shutterstock

Desde a entrada de Saturno em Peixes em 2023, os piscianos vêm sendo desafiados a encarar a realidade de forma mais prática e madura. Com o retorno desse planeta ao signo, entre setembro de 2024 e fevereiro de 2026, decisões sérias ganharão ainda mais peso, e o casamento poderá estar entre elas. Para os que já têm um relacionamento sólido, 2025 será um período de amadurecimento e maior compromisso emocional.

3. Touro

Os taurinos desejarão constituir família e fortalecer os laços afetivos Imagem: Biscotto Design | Shutterstock

Regido por Vênus, Touro valoriza estabilidade e segurança emocional acima de tudo. Em 2025, muitos taurinos poderão colher os frutos de relações construídas com paciência e dedicação. Com Júpiter transitando em Câncer no segundo semestre, o desejo de constituir família e fortalecer os laços afetivos será intensificado. Casamentos e relações duradouras estarão no horizonte.

4. Capricórnio

Os capricornianos terão os caminhos abertos para compromissos sérios Imagem: Biscotto Design | Shutterstock

Os capricornianos sentirão os efeitos de Saturno, seu regente, em Peixes, combinados com a entrada de Júpiter em Câncer. Esse cenário astrológico abrirá caminhos para compromissos estáveis e relações estruturadas. Mais emotivos e acolhedores do que o habitual, os nativos de Capricórnio estarão mais receptivos a construir um vínculo duradouro, o que poderá resultar em decisões importantes, como noivado e casamento.

5. Libra

Os librianos terão um ano propício para transformar seus sonhos românticos em realidade Imagem: Biscotto Design | Shutterstock

Romântico e diplomático por natureza, Libra será beneficiado indiretamente pelos bons aspectos que Vênus receberá em 2025. Este será um ano propício para transformar sonhos românticos em realidade. Se houver estabilidade emocional e conexão verdadeira, o casamento poderá ser uma possibilidade concreta para muitos librianos.

Importância do Mapa Astral

É importante lembrar que o Mapa Astral individual é essencial para uma análise mais precisa sobre as tendências de cada pessoa no amor e no casamento. No entanto, de modo geral, 2025 será um ano marcado por escolhas conscientes e estruturadas nos relacionamentos, trazendo um período de consolidação e novas oportunidades afetivas.

Por Renata Cipili