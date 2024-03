Veja características que tornam o lado emocional desses nativos tão aflorado

Touro, Câncer, Escorpião, Peixes e Libra são vistos como os signos mais sensíveis do zodíaco Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock

Por meio da astrologia, é possível aprofundar nossa compreensão sobre a personalidade e características das pessoas. Alguns signos, por exemplo, se destacam por seu lado mais emocional. Assim, com sua sensibilidade inerente, são capazes de criar uma atmosfera de compreensão e apoio mútuo. No entanto, esses mesmos signos também podem ser profundamente influenciados pelo ambiente ao seu redor.

Por isso, a seguir, conheça os 5 signos mais sensíveis do zodíaco!

1. Touro

Os taurinos possuem uma forte ligação com a natureza Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

O taurino possui uma conexão forte com a natureza, o mundo físico e material. Apreciam a estabilidade emocional, pois, sendo muito perceptivos, absorvem as emoções de quem está ao seu redor e vivem suas próprias emoções com muita intensidade.

“Em toda a sua potencialidade, Touro nos traz a consciência da importância de colocar o amor em tudo o que se faz. Assim, tudo ao seu redor se torna belo e fértil, trazendo paz interior, saúde e equilíbrio das emoções”, comenta a astróloga Thaís Mariano.

2. Câncer

Os nativos do signo de Câncer são profundamente empáticos Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Os nativos de Câncer demonstram uma empatia profunda, permanecendo sintonizados tanto com suas próprias emoções quanto com as daqueles que amam. Eles possuem uma conexão significativa com a família e têm um instinto para cuidar das pessoas ao seu redor. “Criar um laço com um canceriano é ter certeza de que terá alguém com quem contar”, afirma a astróloga.

3. Escorpião

Os escorpianos são reservados, mas intensos Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Os escorpianos são intensos e profundamente apaixonados, sempre atentos às sutilezas emocionais e energéticas do ambiente. Apresentam um caráter misterioso e reservado, porém, quando estabelecem laços, dedicam-se de maneira intensa. “Não gostam de superficialidade, querem viver tudo em suas vidas da forma mais profunda que for possível”, acrescenta Thaís Mariano.

4. Peixes

Os piscianos são conhecidos pelo seu altruísmo Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Reconhecidos por seu altruísmo, os piscianos frequentemente priorizam as necessidades dos outros antes das suas próprias. São excelentes ouvintes e companheiros para aqueles ao seu redor, com sensibilidade e intuição profundamente enraizadas em sua natureza.

“Quando encontra o equilíbrio e se dedica ao caminho de autoconhecimento, consegue encontrar em sua imensa sensibilidade toda a força e potência. É capaz de grandes e amorosos feitos a favor de si e do outro”, complementa Thaís Mariano.

5. Libra

Os nativos de Libra são empáticos e amantes da justiça Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Os librianos são diplomáticos, charmosos e amantes da justiça. Têm um forte senso de empatia e se preocupam com o bem-estar dos outros, mas podem se sentir indecisos e facilmente influenciados. “Os librianos são cautelosos, pensam muito antes de agir, de tomar uma decisão ou escolher algo. Com isso, acabam, muitas vezes, perdendo a oportunidade de dar o seu veredito e precisam aceitar a escolha alheia”, explica Thaís Mariano.