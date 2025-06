5 sinais de que é hora de mudar a alimentação do animal

Veja como alternativas mais saudáveis podem contribuir para a saúde do pet

Os animais de estimação também podem enjoar da comida com o tempo Imagem: Anastasiya Tsiasemnikava | Shutterstock) </p>

O cuidado com a alimentação do animal é essencial para garantir sua saúde, disposição e bem-estar ao longo da vida. Uma dieta equilibrada contribui para o bom funcionamento do organismo, fortalece a imunidade e previne diversas doenças. Contudo, é importante ficar atento a alguns sinais que podem indicar a necessidade de mudar a alimentação do pet.

O médico-veterinário e diretor de produção Robson Vivas, da Pet Delícia, marca de alimentação natural, explica que o “não querer comer” é apenas um dos sinais de que algo não vai bem com a alimentação do animal.

“Assim como nós, os animais também podem perder o interesse pela comida. Imagine comer o mesmo prato: arroz, feijão e carne todos os dias, em todas as refeições. Uma hora enjoa, certo? Com os pets, é a mesma coisa. E quando isso acontece, outros sinais podem começar a surgir, indicando que pode haver um problema mais sério. Nesse momento, é fundamental procurar um veterinário para buscar alternativas saudáveis para mudar a alimentação”, alerta.

Neste contexto, a alimentação natural possui diversos sabores e podem ser oferecidos junto à ração comum ou sozinha. Ela é destinada para todos os pets, mas principalmente para aqueles casos notáveis em que o bichinho necessita de mais opções.

Abaixo, confira alguns sinais que podem indicar a necessidade de trocar a alimentação do seu animal de estimação e os benefícios de mudar para alimentos naturais!

1. Queda excessiva de pelos e pelagem sem brilho

A qualidade da pelagem é um reflexo direto da nutrição do pet. “Se o animal está com queda intensa de pelos, coceiras frequentes e pelo opaco, isso pode indicar falta de nutrientes essenciais, como ácidos graxos e vitaminas”, explica Robson Vivas.

2. Fezes muito volumosas ou com odor forte

Fezes em grande quantidade, moles ou com cheiro muito forte pode ser sinal de que o alimento não está sendo bem absorvido. “Na alimentação natural, os ingredientes são de alta digestibilidade, o que resulta em fezes menores, com menos odor e mais firmes”, diz o veterinário.

Alguns animais podem não gostar do sabor da ração industrializada Imagem: fantom_rd | Shutterstock

3. Falta de apetite ou recusa da ração

Alguns animais simplesmente não gostam do sabor da ração industrializada ou acabam enjoando com o tempo. “Alimentos naturais oferecem uma grande variedade de texturas e sabores, o que pode estimular o apetite de forma saudável”, destaca Robson Vivas.

4. Sobrepeso ou dificuldade em manter o peso ideal

A obesidade é um problema comum entre os pets, muitas vezes causada por alimentos com excesso de carboidratos e aditivos. “Com uma dieta natural e balanceada, é possível controlar melhor a quantidade de calorias, ajudando o pet a manter um peso saudável”, afirma o especialista.

5. Problemas gastrointestinais recorrentes

Gases, vômitos e diarreias frequentes podem estar relacionados à sensibilidade alimentar. “Muitos tutores relatam uma melhora significativa dos sintomas após a introdução da alimentação natural, feita com ingredientes frescos e sem conservantes artificiais, ela ajuda na estabilidade da flora intestinal do bichinho”, completa Robson Vivas.

Escolher alimentar o animal de estimação de forma saudável é olhar para além da saúde dele, também é um ato de amor e proteção. Quando buscamos alternativas que proporcionam um bem-estar físico e mais longevidade ao pet estamos dizendo a ele o quanto são importantes e merecem ser bem cuidados.

Por Alice Veloso