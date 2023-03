5 sobremesas com chia para incluir na dieta

Aprenda a preparar receitas saborosas e saudáveis com essa semente

A chia é uma semente rica em nutrientes e oferece vários benefícios à saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardiovasculares, a regulação do açúcar no sangue, o auxílio na digestão e a prevenção à constipação. Além disso, trata-se de uma excelente fonte de proteínas, fibras e ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação no corpo, a manter a saúde do cérebro e do coração e a controlar o colesterol.

“Ela também proporciona mais saciedade, pois, em contato com líquido no interior do estômago, forma uma espécie de ‘gel’ que dilata o estômago, ajudando também no emagrecimento”, explica a nutricionista Roseli Rossi.

A seguir, confira como preparar algumas sobremesas com essa semente do bem!

1. Biscoitinhos de chia

Ingredientes

100 g de farinha de trigo integral

60 g de creme vegetal

30 g de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de semente de chia

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Coloque os ingredientes em uma vasilha e amasse até obter uma massa lisa e homogênea. Abra a massa entre 2 plásticos e corte no formato desejado. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200°C por 10 minutos. Retire do forno e sirva.

2. Brigadeiro com chia

Ingredientes

395 g de leite condensado light

1/2 xícara de chá de leite desnatado

3 colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar

3 colheres de sopa de flocos de arroz sem açúcar

2 colheres de sopa de semente de chia

Modo de preparo

Em uma panela, junte o leite condensado, o leite desnatado e o cacau. Leve ao fogo médio e mexa sem parar por 10 minutos ou até desgrudar do fundo da panela. Passe para uma tigela e, assim que a mistura esfriar, acrescente os flocos de arroz e a chia. Misture e sirva em seguida.

Dica: se preferir, deixe o brigadeiro em ponto de enrolar, modele bolinhas e sirva em forminhas de papel.

3. Pudim de chia e chocolate

Ingredientes

2 colheres de sopa de semente de chia

125 ml de leite

1 colher de sopa de cacau em pó

Adoçante a gosto

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Triture a chia no liquidificador, acrescente os demais ingredientes e bata novamente. Disponha a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.

4. Bolo de chia com amêndoas

Ingredientes

1 xícara de chá de amêndoas laminadas

3 ovos

200 g de iogurte natural desnatado

1 colher de sopa de óleo de coco

1/2 colher de sopa de óleo de canola

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de aveia

2 colheres de sopa de adoçante em pó culinário

4 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de fermento químico

2 colheres de sobremesa de mel

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Pique as amêndoas e reserve. Bata no liquidificador os ovos, o iogurte, o óleo de coco e o óleo de canola. Em uma vasilha, misture as farinhas, a aveia, o adoçante, metade das amêndoas, as sementes de chia e o fermento em pó. Acrescente o creme batido e mexa até a massa ficar homogênea. Coloque em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até dourar. Retire do forno e, ainda quente, espalhe o mel e salpique o restante das amêndoas. Sirva em seguida.

5. Musse de morango com chia

Ingredientes

200 g de iogurte natural

10 morangos

2 colheres de sopa de semente de chia

100 ml de leite integral

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe as sementes de chia hidratarem no leite por meia hora. Em um liquidificador, bata o iogurte e os morangos até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e acrescente a semente de chia hidratada no leite. Misture e leve à geladeira antes de servir.