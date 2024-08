5 sobremesas com mirtilo que vão te surpreender

Veja como preparar receitas doces com esta fruta deliciosa

Muffin de mirtilo Imagem: from my point of view | Shutterstock

O mirtilo, também conhecido como blueberry, é uma fruta pequena, mas que tem conquistado cada vez mais espaço nas cozinhas ao redor do mundo. Originário da América do Norte, ele é celebrado por seu sabor doce e levemente ácido, sendo muito utilizado em receitas doces.

Confira, a seguir, 5 receitas de sobremesa com mirtilo que vão te surpreender!

Muffin de mirtilo

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 ovo

1 xícara de chá de mirtilo fresco

Raspas de 1 limão

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento e o sal. Em outra tigela, bata o leite, o óleo e o ovo até ficar homogêneo. Adicione os ingredientes secos aos poucos, misturando até incorporar. Acrescente os mirtilos e as raspas de limão, misturando delicadamente. Divida a massa em forminhas de muffin de silicone e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos ou até dourar. Deixe esfriar e sirva em seguida.

Sorbet de mirtilo

Ingredientes

2 xícaras de chá de mirtilo fresco

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Em uma panela, misture os mirtilos, o açúcar e a água. Cozinhe em fogo médio até os mirtilos estarem macios (aproximadamente 10 minutos). Depois, bata a mistura no liquidificador até ficar homogêneo. Passe por uma peneira para remover as sementes. Coloque em um recipiente com tampa, adicione o suco de limão e misture. Leve ao congelador, mexendo a cada 30 minutos, até obter a consistência desejada. Sirva em seguida.

Torta de mirtilo com limão Imagem: Mosiahina Yulia | Shutterstock

Torta de mirtilo com limão

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente

1/4 de colher de chá de sal

Recheio

2 xícaras de chá de mirtilo fresco

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de suco de limão

Raspas de 1 limão

2 colheres de sopa de amido de milho

1/4 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e o sal até formar uma massa homogênea. Pressione a massa no fundo e nas laterais de uma forma redonda para torta. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos ou até dourar levemente.

Recheio

Em uma panela, misture os mirtilos, o açúcar, o suco e as raspas de limão, o amido de milho e a água. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar (aproximadamente 10 minutos). Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de desenformar. Sirva em seguida.

Crumble de mirtilo

Ingredientes

Recheio

4 xícaras de chá de mirtilo fresco

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de amido de milho

Crumble

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de manteiga gelada cortada em cubos

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/4 de colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Recheio

Em uma tigela, misture os mirtilos, o açúcar, o suco de limão e o amido de milho. Reserve.

Crumble

Em outra tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar mascavo, a manteiga, a aveia e a canela. Use as mãos ou um cortador de massa para misturar até formar uma farofa grossa.

Montagem

Coloque o recheio de mirtilo em um refratário e cubra com a farofa. Leve ao forno médio preaquecido por 35-40 minutos ou até que a cobertura esteja dourada e os mirtilos borbulhando. Deixe esfriar um pouco e sirva em seguida.

Parfait de mirtilo com iogurte

Ingredientes

2 xícaras de chá de iogurte grego

1/2 xícara de chá de granola

1 xícara de chá de mirtilo fresco

2 colheres de sopa de mel

Folhas de hortelã a gosto para decorar

Modo de preparo

Em copos ou taças, coloque uma camada de iogurte, seguida de uma camada de mirtilos e uma camada de granola. Repita as camadas até encher o copo, finalizando com iogurte e mirtilos. Regue com mel e decore com folhas de hortelã. Sirva em seguida.