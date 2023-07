5 sobremesas deliciosas sem lactose

Aprenda a preparar doces irresistíveis sem leite para comer sem preocupação

A intolerância à lactose, como o próprio nome diz, é uma condição que torna as pessoas incapazes de ingerir qualquer produto que contenha lactase, um tipo de açúcar encontrado no leite e em produtos lácteos. Isso ocorre devido à deficiência ou ausência da enzima lactase, responsável por quebrar a lactose em duas moléculas menores para poderem ser absorvidas pelo intestino.

A boa notícia é que existem estratégias para lidar com esse problema, como reduzir ou evitar o consumo de produtos lácteos e optar por alternativas sem lactose. Por isso, a seguir, confira como preparar algumas receitas de sobremesas sem lactose!

Musse de limão

Ingredientes

1 xícara de chá de água morna

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, o leite de coco e o açúcar e bata até obter um creme. Adicione o suco de limão e bata novamente para incorporar. Após, distribua a musse em taças, cubra com plástico filme e leve à geladeira até firmar. Polvilhe com raspas de limão e sirva em seguida.

Brigadeirão

Ingredientes

Brigadeirão

6 ovos

400 ml de leite de coco

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de cacau em pó

1 pitada de sal

1 colher de chá de essência de baunilha

Calda

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

em pó 100% 1/4 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo, despeje a calda sobre uma forma para pudim e espalhe nas laterais. Reserve. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do brigadeirão e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura na forma com a calda e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 160°C por 45 minutos. Depois, desligue o fogo, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Creme de mamão

Ingredientes

400 ml de leite de soja

Polpa de 5 mamões

Polpa de 1 maracujá

1 colher de chá de açúcar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de soja, o mamão e o maracujá e bata até obter um creme. Adicione o açúcar e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Após, distribua o creme em taças e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Quindim

Ingredientes

5 ovos

200 ml de leite de amêndoas

100 g de coco ralado

1 colher de sopa óleo de coco

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Açúcar para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 10 minutos. Reserve. Unte forminhas para quindim com óleo de coco e enfarinhe com açúcar. Despeje a massa sobre elas, cubra com papel-alumínio e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura baixa por 50 minutos. Após, retire o papel alumínio e asse por mais 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e leve à geladeira para gelar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Trufa de chocolate

Ingredientes

3 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de licor de laranja

1 xícara de chá de açúcar

4 gemas de ovos peneiradas

1 xícara de chá de extrato de soja em pó

Cacau em pó para polvilhar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, o extrato de soja, as gemas, o açúcar e o cacau e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Após, reduza o fogo e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, adicione o licor de laranja e misture bem.

Unte um prato com óleo de coco e disponha a mistura sobre ele. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Depois, retire da geladeira e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e polvilhe com o cacau em pó. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.