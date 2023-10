5 sobremesas fit com whey protein

Veja como preparar receitas doces deliciosas para o dia a dia

Sorvete de morango com whey protein Imagem: New Africa | Shutterstock

A procura por um estilo de vida mais saudável e equilibrado tem sido a escolha de cada vez mais pessoas. Com isso, a preocupação em manter uma alimentação rica em nutrientes tem se tornado prioridade. Não é por acaso que o whey protein, uma proteína de alta qualidade derivada do soro do leite, tem ganhado tanto destaque entre os que optam por uma dieta fit.

A seguir, saiba como incorporar esse suplemento na sua alimentação com essas receitas de deliciosas sobremesas!

Sorvete de morango

Ingredientes

5 morangos picados

2 gelatinas diet sem sabor

2 pedras de gelo

60 g de whey protein sabor morango

Modo de preparo

Em um recipiente, prepare as gelatinas conforme as instruções da embalagem. Depois, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por duas horas. Sirva em seguida.

Brigadeiro branco de colher

Ingredientes

1 colher de chá de adoçante em pó

1 colher de sopa de leite desnatado

4 colheres de sopa de leite em pó desnatado

30 g de whey protein de baunilha

2 gotas de essência de coco

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite em pó, o adoçante em pó, o leite desnatado e o whey protein. Depois, adicione as gotas de essência de coco e misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio e mexa até começar a desgrudar da panela. Desligue o fogo, transfira o brigadeiro para um recipiente e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

Muffin de chocolate

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

80 ml de leite de arroz

60 g de whey protein sabor chocolate

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o farelo de aveia, o whey protein e o fermento. Em outro recipiente, bata levemente os ovos e acrescente o leite de arroz. Após, junte aos ingredientes secos e misture bem até obter uma massa homogênea. Coloque a massa em forminhas de silicone para muffin. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida.

Torta de maçã (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Torta de maçã

Ingredientes

7 maçãs

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de açúcar mascavo

mascavo 100 g de óleo de coco

2 ovos inteiros

90 g de whey protein sabor baunilha

2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Descasque cinco maçãs e corte-as em 4 partes, retirando as sementes. Em uma panela, coloque as maçãs e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos. Reserve. Na batedeira, misture o óleo de coco, as gemas e o açúcar até que fique de cor bem clara. Acrescente o whey protein e as farinhas de trigo e misture tudo com as mãos. A massa não deve ser sovada para não endurecer. Espalhe-a em uma forma de fundo falso. Em seguida, despeje na torta as maçãs cozidas. Descasque as outras duas maçãs, corte-as em fatias finas, também retirando as sementes. Cubra o recheio com as fatias. Leve ao forno médio por 30 a 40 minutos ou até dourar. Retire e espere esfriar para servir.

Mousse de morango

Ingredientes

1 gelatina diet no sabor morango

185 g de iogurte desnatado

4 cubos de gelo

2 colheres de sopa de whey protein de baunilha

250 ml de água fervente

Modo de preparo

Em um recipiente, prepare a gelatina diluindo o pó na água e espere esfriar. Após, coloque-a no liquidificador ou no mixer e bata com iogurte, gelo e whey protein. Distribua em taças e deixe na geladeira até adquirir consistência de mousse. Sirva em seguida.