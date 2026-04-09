5 sobremesas para o outono que trazem mais conforto e sabor para os dias amenos

Chocolate, especiarias e frutas da estação ganham destaque em receitas perfeitas para a estação

Brownie de chocolate com nozes Imagem: New Africa | Shutterstock

No outono, as temperaturas começam a cair e cresce a vontade de consumir sobremesas mais reconfortantes, com sabores marcantes e texturas mais densas. Além disso, o uso de certos ingredientes ajuda a trazer a sensação de aconchego típica desse período.

Para a confeiteira Rafa Guedes, essa é uma das melhores épocas do ano para explorar novas combinações. “O outono pede sobremesas mais intensas e acolhedoras. É o momento de apostar em receitas que trazem conforto, como preparos com chocolate, canela, nozes e frutas mais maduras”, explica.

A seguir, a especialista lista cinco sobremesas que são a cara do outono. Confira!

1. Brownie de chocolate com nozes

Clássico e sempre querido, o brownie ganha ainda mais destaque no outono. A combinação do chocolate com as nozes traz textura e um sabor mais encorpado. “É uma sobremesa que combina perfeitamente com dias mais frios, principalmente quando servida levemente aquecida”, sugere Rafa Guedes.

Ingredientes

200 g de chocolate meio-amargo

150 g de manteiga

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de nozes picadas

Modo de preparo

Em uma panela ou micro-ondas, derreta o chocolate meio-amargo com a manteiga. Em um recipiente, misture os ovos, o açúcar e a essência de baunilha. Incorpore o chocolate derretido, adicione a farinha de trigo e as nozes picadas. Coloque a massa em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por cerca de 25 minutos.

Torta de maçã com canela Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

2. Torta de maçã com canela

A mistura da maçã com a canela é praticamente um símbolo do outono. A torta pode ser servida quente, acompanhada de uma bola de sorvete ou creme. “Essa combinação traz memória afetiva e aquele aroma delicioso que preenche a casa”, comenta.

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada

1/2 xícara de chá de açúcar

1 ovo

Recheio

4 maçãs fatiadas

fatiadas 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a manteiga gelada, o açúcar e o ovo até formar uma massa homogênea.

Recheio e montagem

Em uma panela, cozinhe as maçãs fatiadas com o açúcar e a canela em pó. Depois, forre uma forma com a massa, adicione o recheio e leve ao forno a 180 °C por cerca de 35 minutos.

3. Pavê de chocolate com banana

Cremoso e cheio de sabor, o pavê com banana é uma opção que une o doce da fruta com a intensidade do chocolate. “A banana fica ainda mais interessante nessa época, porque está mais doce e combina muito com preparações quentes ou cremosas”, afirma Rafa Guedes.

Ingredientes

Creme

395 g de leite condensado

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

Montagem

200 g de biscoito maisena

maisena Leite a gosto para umedecer os biscoitos

Bananas em rodelas a gosto

Ganache

200 g de chocolate derretido

200 g de creme de leite

Modo de preparo

Creme

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e o amido de milho. Misture e leve ao fogo, mexendo sempre, até engrossar.

Ganache

Em um recipiente, misture o chocolate derretido com o creme de leite.

Montagem

Em um refratário, intercale camadas de biscoito maisena umedecido no leite, creme, rodelas de banana e ganache. Finalize com chocolate e leve à geladeira por 3 horas.

Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Imagem: WS-Studio | Shutterstock

4. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate

Apesar de ser um clássico o ano inteiro, o bolo de cenoura com chocolate ganha ainda mais espaço no outono por ser simples, fofinho e reconfortante. “É aquele tipo de receita que abraça, perfeita para um café da tarde”, diz Rafa Guedes.

Ingredientes

Bolo

3 cenouras

3 ovos

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico

Cobertura

1 colher de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de leite

Modo de preparo

Bolo

Bata no liquidificador as cenouras, os ovos e o óleo. Em um recipiente, misture com o açúcar e a farinha de trigo. Adicione o fermento e misture delicadamente. Despeje em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno a 180 ºC por 40 minutos.

Cobertura

Em uma panela, coloque a manteiga, o chocolate em pó, o açúcar e o leite. Leve ao fogo até formar uma calda. Depois, despeje em cima do bolo.

5. Torta cookie com creme de avelã

Irresistível e indulgente, a torta cookie com creme de avelã é perfeita para quem busca uma sobremesa mais intensa e reconfortante. “Ela une a textura macia do cookie com o recheio cremoso de chocolate, criando uma combinação perfeita para os dias mais frescos”, comenta Rafa Guedes.

Ingredientes

150 g de manteiga

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de açúcar

1 ovo

Baunilha , gotas de chocolate e creme de avelã a gosto

, gotas de chocolate e creme de avelã a gosto 2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a manteiga, o açúcar mascavo, o açúcar, o ovo e a baunilha. Depois, acrescente a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e as gotas de chocolate. Misture bem. Em seguida, forre uma forma com metade da massa, adicione uma camada generosa de creme de avelã e cubra com o restante da massa. Leve ao forno a 180 ºC por cerca de 30 minutos.

Segundo a confeiteira, o segredo para acertar nas sobremesas da estação está em valorizar ingredientes frescos e apostar em combinações que tragam conforto. “Mais do que nunca, o outono convida a desacelerar e aproveitar pequenos prazeres, e a sobremesa faz parte disso”, conclui.

Por Beatriz Bernardo