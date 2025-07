5 sopas detox e práticas para a segunda-feira

Aprenda a preparar receitas saborosas e com ingredientes que fazem bem para o corpo e para a mente

Sopa detox de legumes com arroz Imagem: JeniFoto | Shutterstock

A segunda-feira costuma ser aquele dia em que a gente tenta recuperar o ritmo, desacelerar do excesso do fim de semana e buscar escolhas mais leves. Nessa hora, nem sempre dá tempo de preparar algo muito elaborado — por isso, receitas simples e nutritivas são verdadeiras parceiras para manter o bem-estar sem complicação. Por isso, confira 5 sopas detox e práticas que vão ajudar você a se sentir mais leve e com energia para encarar a semana com mais disposição!

Sopa detox de legumes com arroz

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado 1 cenoura cortada em rodelas

1 xícara de chá de abobrinha cortada em rodelas

1 xícara de chá de brócolis em floretes

1/2 xícara de chá de salsão picado

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em cubos

1 xícara de chá de arroz branco cozido

6 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até começar a dourar levemente. Adicione o alho, a cúrcuma e o gengibre, mexendo por 1 minuto para liberar o aroma. Acrescente a cenoura, o salsão, o pimentão, a abobrinha e o brócolis. Refogue por 3 a 5 minutos.

Depois, despeje o caldo de legumes, misture bem e cozinhe com a panela semiaberta por cerca de 20 minutos, em fogo baixo, até os legumes ficarem macios. Adicione o arroz cozido e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 5 minutos. Sirva quente.

Sopa detox de tomate com beterraba e manjericão

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola-roxa picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma

4 tomates maduros sem pele e cortados em cubos grandes

1 beterraba cortada em cubos pequenos

cortada em cubos pequenos 1/2 xícara de chá de salsão picado

1/2 xícara de chá de pimentão amarelo cortado em cubos

5 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 colher de chá de vinagre de maçã

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de folhas frescas de manjericão picadas

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande, em fogo médio. Refogue a cebola-roxa até murchar. Acrescente o alho e a cúrcuma, mexendo por cerca de 1 minuto até liberar o aroma. Adicione os cubos de tomate, a beterraba, o salsão e o pimentão. Refogue por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente.

Acrescente o caldo de legumes e deixe cozinhar com a panela semiaberta por 25 a 30 minutos, em fogo baixo, até os legumes ficarem macios. Tempere com sal, pimenta-do-reino e vinagre de maçã. Desligue o fogo e acrescente o manjericão. Mexa bem e tampe por 2 minutos antes de servir.

Sopa detox de abóbora com quinoa e espinafre Imagem: Losangela | Shutterstock

Sopa detox de abóbora com quinoa e espinafre

Ingredientes

Sopa

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma em pó

2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cortada em cubos médios

1 cenoura cortada em rodelas

1 tomate sem pele e cortado em cubos

1 xícara de chá de folhas de espinafre

5 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Quinoa

1/2 xícara de chá de quinoa tricolor

1 1/4 de xícara de chá de água

1 pitada de sal

1 fio de azeite

Modo de preparo

Coloque a quinoa em uma panela pequena. Adicione a água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Assim que ferver, abaixe o fogo para o mínimo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por 15 minutos, ou até que toda a água seja absorvida. Desligue o fogo, tampe totalmente a panela e deixe a quinoa descansar por 5 minutos. Após o tempo de descanso, solte os grãos com um garfo e adicione um fio de azeite para dar brilho e sabor. Misture e reserve.

Depois, em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e a cúrcuma e refogue por 1 minuto até liberar aroma. Acrescente a abóbora-cabotiá, a cenoura e o tomate. Misture bem e refogue por 5 minutos. Despeje o caldo de legumes quente, tampe parcialmente e cozinhe por cerca de 20 minutos, em fogo médio-baixo, até os legumes estarem macios. Nos últimos 3 a 5 minutos, adicione o espinafre e mexa até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize cada porção com 2 a 3 colheres de sopa da quinoa tricolor cozida por cima. Sirva em seguida.

Sopa detox de couve-flor com alho-poró e grão-de-bico

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

1 talo de alho-poró fatiado

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma

2 xícaras de chá de couve-flor em floretes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1/2 xícara de chá de abobrinha picada

picada 4 xícaras de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande, em fogo médio. Refogue a cebola e o alho-poró por 2 a 3 minutos até murcharem. Acrescente o alho e a cúrcuma e mexa por mais 1 minuto até liberar aroma. Junte a couve-flor, a abobrinha e o grão-de-bico. Refogue por 3 minutos, mexendo bem. Adicione a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe com a panela semiaberta por cerca de 20 minutos ou até os legumes ficarem macios. Ajuste o tempero e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Sopa detox de vagem com batata-doce roxa

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma

1 xícara de chá de vagem cortada em pedaços de 2 cm

cortada em pedaços de 2 cm 1 xícara de chá de batata-doce roxa em cortada cubos médios

1/2 xícara de chá de chuchu cortado em cubos

5 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de suco de limão

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela média, em fogo médio. Refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e a cúrcuma, mexendo por 1 minuto até liberar aroma. Acrescente a batata-doce roxa, a vagem e o chuchu. Misture bem e refogue por 3 a 4 minutos. Em seguida, despeje o caldo de legumes.

Cozinhe com a panela semiaberta por cerca de 20 a 25 minutos, em fogo baixo, até os legumes ficarem macios, mas ainda em pedaços inteiros. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, finalize com algumas gotas de suco de limão para dar um toque fresco. Sirva quente e salpique salsinha por cima.