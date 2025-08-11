5 sopas práticas e deliciosas para o jantar nos dias frios

Transforme as noites frias em momentos de aconchego com estes pratos fáceis e irresistíveis

Sopa de repolho com abóbora, cenoura e tomate Imagem: Angelika Heine | Shutterstock

Quando as temperaturas caem, nada reconforta mais do que uma sopa quente e saborosa. Além de aquecer o corpo, esse prato é nutritivo, econômico e fácil de preparar. Com combinações que vão do tradicional ao criativo, as sopas oferecem infinitas possibilidades de ingredientes e temperos, permitindo variar o cardápio sem abrir mão do sabor. E o melhor: são uma opção prática e acolhedora para compartilhar com a família no jantar.

A seguir, confira algumas receitas irresistíveis!

Sopa de repolho com abóbora, cenoura e tomate

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em rodelas grossas

cortadas em rodelas grossas 300 g de abóbora descascada e cortada em cubos médios

2 xícaras de chá de repolho cortado em pedaços grandes

2 tomates maduros picados

1 pimentão vermelho pequeno cortado em cubos

1,5 l de caldo de legumes caseiro

1 folha de louro

1 colher de chá de tomilho seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar translúcida, cerca de 3 minutos. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a cenoura, a abóbora, o repolho, o tomate e o pimentão.

Mexa bem para envolver todos os legumes no refogado. Despeje o caldo de legumes, adicione a folha de louro e o tomilho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe levantar fervura, reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que os legumes estejam macios.

Sopa de espinafre com batata

Ingredientes

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas

1 cebola descascada e picada

1 l de caldo de legumes

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente as batatas e cubra com o caldo de legumes. Cozinhe até as batatas ficarem macias. Junte as folhas de espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Sopa de mandioca com carne

Ingredientes

500 g de mandioca descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 300 g de carne bovina cortada em cubos pequenos (patinho, músculo ou outra de sua preferência)

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 tomate sem sementes e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

2 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e doure, mexendo de vez em quando. Junte o tomate e cozinhe por 5 minutos. Coloque a mandioca e cubra com água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até a mandioca ficar macia. Desligue o fogo e amasse o tubérculo com a ajuda de um mixer ou garfo. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Sopa de ervilha seca com cenoura e presunto defumado Imagem: Arena de Alimentação | Shutterstock

Sopa de ervilha seca com cenoura e presunto defumado

Ingredientes

2 xícaras de chá de ervilha seca

1 cenoura descascada e picada

200 g de presunto defumado cortado em pedaços

cortado em pedaços 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 l de água

Modo de preparo

Lave a ervilha seca em água corrente e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e o presunto defumado e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte a ervilha seca e cubra com água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até a ervilha e a cenoura ficarem macias. Caso a sopa fique muito grossa, coloque um pouco mais de água até atingir a consistência desejada. Sirva em seguida.

Sopa minestrone

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 cenoura descascada e picada

1 talo de salsão picado

1 batata descascada e picada

1 abobrinha descascada e picada

descascada e picada 1 xícara de chá de vagem cortada em pedaços

1 xícara de chá de repolho fatiado

400 g de tomate pelado picado

1,5 l de caldo de legumes quente

1 xícara de chá de macarrão argolinha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, o salsão e a batata e refogue por 5 minutos. Junte a abobrinha, a vagem e o repolho e misture. Coloque o tomate pelado, mexendo para incorporar os sabores, e então despeje o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes começarem a amolecer. Por último, coloque o macarrão argolinha e cozinhe até ficar al dente, mexendo ocasionalmente para não grudar no fundo. Desligue o fogo e finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.