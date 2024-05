5 sucos cítricos para ajudar a controlar a pressão alta

Confira como preparar receitas saborosos para auxiliar na saúde cardiovascular

Suco de abacaxi, laranja e cúrcuma Imagem: zarzamora | Shutterstock

O consumo de frutas cítricas é particularmente benéfico para pessoas com pressão alta devido às suas propriedades nutricionais. Laranja, limão e tangerina, por exemplo, são ricos em vitamina C, potássio e antioxidantes. O potássio é um mineral essencial que ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo, promovendo a dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, auxiliando na redução da pressão arterial.

“As frutas contêm substâncias com propriedades antioxidantes, como os flavonoides, que participam da manutenção da boa circulação sanguínea, possuindo, assim, atividade anti-hipertensiva, hipocolesterolêmica e antiplaquetária, protegendo, consequentemente, contra o desenvolvimento de doenças cardiovasculares associadas à hipertensão, ao colesterol alto e ao diabetes”, explica a nutricionista Flávia da Silva Santos.

Por isso, preparar sucos com frutas cítricas pode ser uma ótima maneira de ajudar a manter a pressão sob controle. Confira!

Suco de abacaxi, laranja e cúrcuma

Ingredientes

1 xícara de chá de abacaxi picado

Suco de 2 laranjas

1 pedaço pequeno de cúrcuma ralada

200 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o suco das laranjas e o gengibre. Adicione a água de coco e bata até ficar homogêneo. Coloque gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

Suco de manga, abacaxi e hortelã

Ingredientes

1 manga descascada e picada

1 xícara de chá de abacaxi picado

picado Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

200 ml de água

Modo de preparo

Coloque a manga, o abacaxi e as folhas de hortelã no liquidificador. Adicione a água e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

Suco de kiwi, limão-siciliano e laranja Imagem: Bychykhin Olexandr | Shutterstock

Suco de kiwi, limão-siciliano e laranja

Ingredientes

2 kiwis descascados e picados

Suco de 1 laranja

200 ml de água

Suco de 1 limão-siciliano

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os kiwis e o suco da laranja e do limão-siciliano. Depois, adicione a água e o gelo e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de manga, maracujá e tangerina

Ingredientes

1 manga descascada e picada

Polpa de 1 maracujá

Suco de 2 tangerinas

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a manga, a polpa do maracujá e o suco das tangerinas. Adicione a água e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva com gelo.

Suco de abacaxi, framboesa e limão-siciliano

Ingredientes

1 xícara de chá de abacaxi picado

1/2 xícara de chá de framboesa

Suco de 1 limão-siciliano

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque, no liquidificador, o abacaxi, as framboesas e o suco do limão-siciliano. Adicione a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.