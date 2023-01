5 sucos com chia para ajudar a emagrecer

Aprenda a preparar bebidas simples e deliciosas para uma alimentação mais saudável

A chia é uma semente comestível derivada da planta sálvia hispânica. Frequentemente encontrada no sul do México, ela é rica em nutrientes, vitaminas e proteínas. Disponível no mercado como óleo, farinha e semente, ela também é uma grande aliada das dietas e pode ser combinada com diversas refeições.

“Ela também proporciona mais saciedade, pois, em contato com líquido no interior do estômago, forma uma espécie de ‘gel’ que dilata o estômago, ajudando também no emagrecimento”, explica a nutricionista Roseli Rossi. A seguir, confira 3 receitas refrescantes de sucos com chia para incluir no seu dia a dia.

Suco de kiwi com maçã verde

Ingredientes

500 ml de água de coco

1 colher de sobremesa de semente de chia

2 kiwis descascados e picados

2 maçãs verdes picadas

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, os kiwis e as maçãs e bata até triturar bem as frutas. Acrescente as sementes de chia e bata por mais 3 minutos. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de abacaxi

Ingredientes

1 abacaxi descascado e picado

descascado e picado 2 colheres de sopa de sementes de chia

3 maçãs verdes sem sementes e picadas

300 ml de suco de laranja

1 pitada de adoçante natural

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pedaços de abacaxi e o suco de laranja e bata até triturar bem. Acrescente as maçãs e as sementes de chia e bata por mais 4 minutos. Transfira o suco para um copo, adicione o adoçante e sirva em seguida.

Suco de mamão com laranja

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de chia

500 ml de água

Suco de 3 laranjas

Polpa de 1 mamão papaya

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão, o suco de laranja, a água e as sementes de chia e bata até triturar bem a fruta. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de laranja com banana

Ingredientes

500ml de suco de laranja gelado

2 bananas

2 colheres de chá de semente de chia

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o suco de laranja, as bananas e as sementes de chia até formar uma bebida homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco de melancia

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de chia

4 xícaras de chá de melancia sem sementes e picada

1 xícara de chá de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a melancia, a água e as sementes de chia e bata até triturar bem. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.