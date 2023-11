5 sucos detox para os dias quentes

Aprenda a fazer opções nutritivas para se refrescar de forma saudável

Suco de laranja com cenoura Imagem: CreatoraLab | Shutterstock

Os sucos detox são as bebidas ideais para se refrescar durante os dias de calor. Isso porque, além de saborosos, quando preparados com frutas, legumes e até verduras, ajudam o organismo a eliminar toxinas prejudiciais ao corpo e absorver nutrientes essenciais para a saúde. E o melhor de tudo, auxiliam no processo de emagrecimento e combinam com diversos momentos do dia.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de suco detox gostosos e simples de fazer para você incluir nas refeições. Confira!

Suco de laranja com cenoura

Ingredientes

200 ml de água de coco

Suco de 5 laranjas

1/2 cenoura descascada e cortada em rodelas

3 rodelas de gengibre descascadas

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, a água de coco, as rodelas de gengibre e a cenoura e bata até ficar homogêneo. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de maçã com couve

Ingredientes

1 maçã sem sementes e picada

1 folha de couve lavada e picada

lavada e picada 1/2 cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 pepino descascado e cortado em rodelas

1 colher de chá de gengibre em pó

1 xícara de chá de água de coco

1 colher de sopa de suco de limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo e o gengibre, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e o gengibre e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Suco de maçã com cenoura

Ingredientes

200 ml de água gelada

1 maçã sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 cenoura descascada e cortada em rodelas

2 ramos de salsinha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Após, coe com a ajuda de um coador e transfira para um corpo. Sirva em seguida.

Suco de romã com uva Imagem: New Africa | Shutterstock

Suco de romã com uva

Ingredientes

2 colheres de sopa de sementes de romã

150 ml de água de coco

1/2 xícara de chá de uvas roxas sem sementes

roxas sem sementes 1 colher de sopa de beterraba descascada e ralada

2 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar bem. Após, coe o suco com a ajuda de um coador, transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de melão com couve

Ingredientes

200 ml de água de coco

1 fatia de melão descascada e picada

descascada e picada 1 folha de couve fatiada

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata bem. Após, transfira o suco para um copo, sem coar, e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.