5 sucos funcionais para limpar o organismo

Aprenda a preparar opções leves e deliciosas para uma vida mais saudável

Suco antioxidante Imagem: Shutterstock

O suco funcional é uma excelente opção para se refrescar e aproveitar os benefícios das frutas, verduras e até dos legumes. Preparado de forma simples, é rico em nutrientes que ajudam a manter o corpo hidratado e estimula a desintoxicação do organismo. Além disso, favorece o processo de emagrecimento e incentiva o consumo de alimentos saudáveis.

“A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino. A seguir, confira 5 receitas de sucos deliciosos e coloridos para você consumir no dia a dia. Veja!

Suco antioxidante

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, a banana, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco para acelerar o metabolismo

Ingredientes

1 colher de sobremesa de gengibre ralado

1 ramo de hortelã

2 fatias de abacaxi cortadas em cubos

1 colher de sopa de raspas de limão

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o gengibre, as folhas de hortelã, as raspas de limão, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco para obter energia

Ingredientes

Polpa de 1 mamão

Suco de 6 laranjas

Polpa de 4 figos

2 caquis picados

10 tâmaras

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de mamão, o suco de laranja, os figos, os caquis, as tâmaras e bata até triturar bem todas as frutas. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco para aumentar a imunidade (Imagem: Shutterstock)

Suco para aumentar a imunidade

Ingredientes

2 fatias de abóbora

250 ml de água gelada

Suco de 3 limões

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a abóbora, a água e bata até triturar bem. Após, coe o suco em uma peneira e junte o suco de limão. Adicione o mel e mexa bem. Sirva em seguida.

Suco diurético

Ingredientes

1 aipo picado

1 pepino cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 ramo de salsinha picada

200 ml de suco de laranja

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparar

Em um liquidificador, coloque o aipo, o pepino, a salsinha, o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.