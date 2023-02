5 sucos para limpar o organismo após o Carnaval

Aprenda a preparar bebidas refrescantes para eliminar toxinas do corpo e voltar à rotina

Suco diurético Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock

Após as festas de Carnaval, uma boa opção quando se trata de limpar o organismo são os sucos. Isso porque essas bebidas são preparadas à base de frutas que ajudam a eliminar toxinas do corpo e aceleram o metabolismo. Além disso, são fontes de vitaminas e nutrientes fundamentais às funções do organismo e à hidratação do corpo, principalmente depois de ingerir bebida alcoólica.

Confira, a seguir, 5 receitas de sucos refrescantes para voltar à rotina de forma saudável.

Suco diurético

Ingredientes

1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos

cortado em cubos 1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 xícara de chá de talos de erva-doce

Suco de 1 limão

200 ml de água de coco gelada

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, o abacaxi, a cenoura, os talos de erva-doce e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão, as raspas de limão e bata novamente por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com fatias de abacaxi e folhas de hortelã.

Suco para relaxar o corpo

Ingredientes

1 folha de couve-manteiga fatiada

Polpa de 2 maracujás

1 cenoura descascada e picada

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve, a polpa de maracujá, a cenoura, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco antioxidante

Ingredientes

1 pepino descascado e cortado em rodelas

descascado e cortado em rodelas 1 maçã-verde sem sementes e picada

200 ml de água de coco gelada

1 talo de salsão picado

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pepino, a maçã, a água de coco, o salsão, as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco para fortalecer a imunidade (Imagem: Vanillaechoes | Shutterstock)

Suco para fortalecer a imunidade

Ingredientes

250 ml de água de coco

Polpa de 10 lichias

Raspas de 1 gengibre

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, a polpa das lichias, as raspas de gengibre, as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco para acelerar o metabolismo

Ingredientes

5 uvas roxas sem sementes

sem sementes 200 ml de água de coco

1 limão descascado e cortado ao meio

Raspas de gengibre, canela em pó e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as uvas, a água de coco, o limão, as raspas de gengibre, a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de um coador, coe o suco, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.