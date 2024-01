5 sucos para manter a hidratação no verão

Aprenda a preparar receitas saudáveis e nutritivas para se refrescar no calor

Suco de beterraba com laranja, maçã e cenoura Imagem: Nikolaeva Galina | Shutterstock

Durante o calor intenso do verão, hidratar o corpo é essencial para manter a saúde. E uma maneira eficaz de fazer isso é consumindo sucos, pois essas bebidas combinadas com as frutas, ajudam na reposição de líquidos. “Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta a nutricionista Eveline Dana.

Por isso, confira a seguir 5 opções de sucos naturais para manter o corpo hidratado e saudável!

Suco de beterraba com laranja, maçã e cenoura

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada 1 maçã sem sementes picada

1 cenoura descascada e picada

200 ml de suco de laranja

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a maçã, a cenoura e o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.

Suco de melão com limão e hortelã

Ingredientes

1 fatia de melão descascada, sem sementes e cortada em cubos

Suco de 1/2 limão

2 folhas de hortelã

1/2 xícara de chá de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o melão, o suco de limão, a água e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.

Suco de framboesa e manjericão

Ingredientes

480 ml de água

3 xícaras de chá de framboesa congelada

congelada 5 folhas de manjericão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a framboesa e as folhas de manjericão e bata até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de um coador, coe o suco e transfira para uma jarra. Sirva em seguida.

Suco de coco com limão Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Suco de coco com limão

Ingredientes

Polpa de 1 coco fresco

Suco de 2 limões

500 ml de água de coco

Pedras de gelo e açúcar a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o coco, a água de coco e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar bem. Sirva em seguida.

Suco de maracujá com laranja e gengibre

Ingredientes

Polpa de 1 maracujá

300 ml de água

Suco de 4 laranjas

1 colher de sopa de açúcar

1 gengibre ralado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá, a água, o suco de laranja, o açúcar e o gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, com a ajuda de um coador, coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.