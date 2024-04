5 sucos ricos em vitamina C para fortalecer a imunidade

Confira receitas com frutas e vegetais para ajudar a prevenir doenças típicas do outono

Suco de laranja com espinafre Imagem: Fiery Phoenix | Shutterstock

Durante o outono, a vitamina C desempenha um papel crucial na manutenção da saúde e no fortalecimento do sistema imunológico. Isso porque ela ajuda na proteção das células do corpo contra danos causados pelos radicais livres, que são moléculas instáveis ​​que podem contribuir para o estresse oxidativo e a inflamação.

Uma maneira natural e saudável de adicionar mais vitamina C à rotina é por meio dos sucos. Por isso, a seguir, confira como preparar receitas com frutas e vegetais que vão ajudar a fortalecer a sua imunidade e prevenir doenças!

Suco de laranja com espinafre

Ingredientes

Suco de 2 laranjas

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

1 kiwi descascado

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe se desejar e sirva em seguida.

Suco de carambola com mel

Ingredientes

2 carambolas sem sementes

200 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe se desejar e sirva em seguida.

Suco de abacaxi com mamão

Ingredientes

2 xícaras de chá de água de coco

4 fatias de abacaxi sem casca e picado

sem casca e picado 2 fatias de mamão sem casca e sem sementes

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de laranja com cenoura e gengibre Imagem: Vladimir VK | Shutterstock

Suco de laranja com cenoura e gengibre

Ingredientes

200 ml de suco de laranja natural

1/2 cenoura descascada e picada

1 fatia de gengibre

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de couve com laranja e gengibre

Ingredientes

3 folhas de couve-manteiga

Suco de 2 laranjas

Suco de 1 limão

1 fatia de gengibre de 1 cm

1 l de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.